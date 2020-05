Atletika: Míting P-T-S sa pravdepodobne uskutoční 12. septembra v Šamoríne

TASR

Päťdesiaty piaty ročník atletického mítingu P-T-S sa uskutoční pravdepodobne v sobotu 12. septembra v Šamoríne.

Bratislava 20. mája (TASR) - Päťdesiaty piaty ročník atletického mítingu P-T-S sa uskutoční pravdepodobne v sobotu 12. septembra v Šamoríne. Vzhľadom na aktuálne kapacitné možnosti ubytovania a termínovú kolíziu s iným podujatím nie je vylúčené, že ešte dôjde k úprave termínu pretekov.

Do úvahy prichádzajú 5., 6. alebo 11. september, rozhodnutie padne v najbližších dňoch. V stredu o tom informovala oficiálna stránka Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Míting v úspornom formáte

Vzhľadom na zrušenie európskeho šampionátu v Paríži a takisto „zmrazenie“ kvalifikačného procesu na budúcoročné olympijské hry v Tokiu sa míting uskutoční len v úspornom formáte a bude prioritne určený pre elitných slovenských atlétov. Nebude mať preto ani pôvodne avizovaný štatút „strieborných“ pretekov seriálu World Athletics Continental Tour.

Je však možné, že Európska atletika (EA) podá pomocnú ruku SAZ. Podľa Quentina Pirleta zo súťažného oddelenia EA vedenie kontinentálnej atletiky skúma možnosť pomoci podujatiam formou grantov v prípade, že si zachovajú istú výkonnostnú a organizačnú úroveň. O systéme ich udeľovania by sa malo rozhodnúť v júli.

„Dátum mítingu P-T-S sme zvolili tak, aby atléti, ktorí sa predstavia 8. septembra na Zlatej tretre v Ostrave, mali v prípade záujmu možnosť súťažiť aj u nás. Účasti zahraničných atlétov sa nebránime, štartovné však nebudeme vyplácať. Namiesto toho pripravujeme v každej disciplíne finančné odmeny pre najlepších. O ich štruktúre budeme ešte debatovať. Pôjde o nízkonákladový míting s približne 15 disciplínami šitými na mieru pre našu špičku. Za dejisko sme navrhli Šamorín, keďže vedenie športového komplexu avizovalo záujem vyjsť nám v ústrety. Samozrejme, náš zámer s ‚péteeskou‘ ešte musí prejsť debatou v trénerskej komisii SAZ a následne aj elektronickým hlasovaním členov výkonného výboru,“ informoval šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Menšie súťaže už v júni

Výkonný výbor SAZ vedený prezidentom Petrom Korčokom už onedlho aktivuje A-variant domácej termínovej listiny na letnú sezónu 2020. V praxi to znamená, že prvé menšie súťaže sa uskutočnia už v júni, v júli sa rozbehne trojkolová (namiesto pôvodne plánovanej štvorkolovej) seniorská ligová súťaž dvoma kolami (11. júla Dubnica n/V., 25. júla Košice), v závere augusta (29. a 30.) sa uskutoční v Trnave slovenský šampionát a v septembri budú všetky mládežnícke.

„S organizátormi kľúčových podujatí sme už viac-menej dohodnutí. Jediný vážnejší otáznik visí zatiaľ nad majstrovstvami Slovenska v behu na 10.000 m na ovále, ktoré sú naplánované na 27. júna do Slavkova pri Brne spoločne s českým šampionátom. Zatiaľ presne nevieme, za akých okolností budú môcť naši občania – čiže aj atléti – cestovať do Česka. Pravidlá by mali byť známe najneskôr 15. júna, no očakáva sa, že v prípade športovcov bude nastavený iný režim ako len možnosť pobudnúť v krajine maximálne 24 hodín. Ak bude možnosť zorganizovať M-SR na desaťtisícke v Slavkove komplikovaná, o tituly sa bude bojovať v rovnakom termíne u nás, prípadného usporiadateľa hľadáme. Všetko však závisí od vývoja situácie a opatrení v oboch krajinách," dodal Pupiš na webe atletika.sk.