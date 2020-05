Mária Čírová sa jasne vyjadrila k návratu jej detí do školy. Jej status sa stal na internete hitom

Dominika Pacigová

Mária Čírová verí, že sa budeme navzájom rešpektovať. Prezradila aj to, či sa jej deti vrátia do školy.

BRATISLAVA 21. mája - Mária Čírová nie je len skvelou speváčkou, ale aj mamou. V čase, keď vypukla pandémia, uverejnila príspevok z domácej karantény, ktorý inšpiroval viacerých rodičov. Pred pár dňami sa opýtala rodičov, či dať alebo nedať dieťa do školy od 1. júna. O deň neskôr publikovala príspevok, ktorý zožal veľký úspech.

Verí, že sa budeme rešpektovať

Mária sa pred dvomi dňami opýtala fanúšikov na to, čo si myslia o návrate detí do školy. Na druhý deň pridala ďalší príspevok, v ktorom všetkým poďakovala za to, že vyjadrili svoj názor.

„Názory sú rôzne, chápem a rešpektujem každý jeden. Bola by som nerada, keby sa mamy od 1.6. vďaka svojmu rozhodnutiu začali deliť na „lepšie“ – ktoré si deti nechali doma - a „horšie“ – ktoré deti poslali do školy... aj takýto názor mi pristál v komentároch. A natoľko ma zaujal, až sem potrebujem napísať, snáď si toto robiť nebudeme. Verím, že sa budeme navzájom rešpektovať,“ napísala na svojom profile na Instagrame.

Nikto z nás totiž nežije život druhého človeka. „Niekto potrebuje ísť do práce, niekto už nevládze, niekoho deti sa naozaj už nevedia dočkať školy, niekto sa doma nevie dokopať učiť a zase naopak, niekto sa bojí, čo by mohlo prísť, niekto sa stará o starých rodičov, tehotenstvo, slabá imunita... a mohli by sme ísť ďalej a ďalej... veď to všetko nájdete vo včerajších komentároch,“ pokračuje obľúbená speváčka.

Náročné rozhodovanie

Niektorí ľudia si mysleli, že Mária žiada o radu. Ona však položila otázku tesne po tom, ako spolu s manželom odoslali rozhodujúci e-mail do školy. „My sme sa museli rozhodnúť do určitej hodiny a poviem vám, nebolo to jednoduché. V podstate som už 75. deň kuchárkou na plný úväzok, učiteľkou prvého a štvrtého ročníka, upratovačkou, a tak ďalej, veď to vieme všetky mamy, o čom to je posledné mesiace. No napriek tomu, že by som si možno na tie 4 týždne zaslúžila malý oddych vo vyššom štádiu tehotenstva, rozhodli sme sa, že deti na ten posledný mesiac do školy už nedáme. Bolo to ťažké rozhodovanie, prirodzene, chýba im to školské prostredie, kamaráti aj úžasné pani učiteľky. Online učenie to nikdy nenahradí, ale zvykli si už na to a samy sa s nami dohodli, že chcú v júni pokračovať a do školy nechcú ísť. Počas karantény sa obaja poctivo učili a v tomto režime to už do tých prázdnin dotiahneme. Určite zavážil aj dôvod, že máme pred pôrodom a nechceme kvôli jednému mesiacu riskovať, že by deti z kolektívu priniesli domov nejaké choroby, a teraz nemám na mysli len Covid-19,“ uzavrela s dodatkom, že hoci sa situácia zdá ľuďom ťažká, budeme na toto obdobie pekne spomínať.