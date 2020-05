Dobré noviny

Dnes o 06:44 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vyrobte deťom nádherné omaľovánky: Dobré noviny spúšťajú online kurz rozprávkového kreslenia

Situácia spojená s koronavírusom zatvorila mnohé dvere, ale na druhej strane otvorila priestor novým nápadom. Po rozprávkach, ktoré naživo čítajú manželia Kaprálikovci a tešia sa obrovskému úspechu, si už od nedele budú môcť malí aj veľkí nakresliť postavičky z ich obľúbených príbehov.

Takto vyzerá proces kreslenia. — Foto: reprofoto Youtube Atelier Lesana

BRATISLAVA 21. mája - Portál DobréNoviny.sk spúšťa už od nedele 24. mája unikátny projekt. Rozprávky, ktoré každú nedeľu o 9:00 čítajú manželia Kaprálikovci, doplnia videá s jednoduchým návodom, ako si doma nakresliť rozprávkové postavičky. Postará sa o ne Veronika Lesana Renčková, ktorá už roky pracuje na tvorbe detského obsahu.

To najcennejšie, čo môže dať rodič dieťaťu

Diváci, ktorí budú v nedeľu ráno sledovať Facebook Dobrých novín, uvidia, ako ťah po ťahu správne nakresliť rozprávkovú postavu. Veronika každého presvedčí, že kresliť sa môže naučiť naozaj ktokoľvek a netreba k tomu obrovský talent. Stačí vziať pastelky, o 9:30 zavítať na Facebook Dobrých novín a do pár minút môže byť na papieri krásna rozprávková postava.

„Čas strávený spoločným hraním sa je to najcennejšie, čo môžu rodičia svojim deťom dať. Žiadne materiálne hračky ani virtuálna zábava nenahradia spoločne strávený čas. Veríme, že aj týmto projektom pomôžeme rodičom upevňovať svoj vzťah s deťmi zmysluplnou aktivitou. Rodičov naučíme kresliť nádherné predlohy a deti si ich budú môcť farbičkami vymaľovať. Ak takto strávený čas rodič navyše využije aj na dobrý rozhovor so svojim dieťaťom, vyhrajú obaja,“ hovorí o projekte Róbert Sedlák, CEO mediálneho domu Dobré médiá, ktorého sú DobréNoviny.sk súčasťou.

Rovnako ako Miška a Martin Kaprálikovci už dva mesiace čítajú to najlepšie zo slovenských a svetových rozprávok, tak bude Veronika kresliť postavičky, ktoré budú pod jej šikovnými rukami doslova ožívať. Už v túto nedeľu divákov spoločne potešia rozprávkou Divoké labute. Tí najšikovnejší, ktorí pošlu do komentára pod video svoju kresbu, sa určite dočkajú pekného darčeka.

Veronika už roky pripravuje obsah pre deti

Veronika Lesana Renčková začala kresliť už od útleho detstva. Vďaka rodičom a starým rodičom si našla cestu nielen k farbičkám, ale aj k šitiu a vyšívaniu. V dospelosti tak pre ňu nebol problém tvoriť bábky, divadelné kostýmy či ilustrácie. Pracovala ako výtvarníčka na 5 DVD s Fíha Tralala a takisto spolupracovala s Kaprálikovcami, ktorým navrhla a vyrobila bábky, kostýmy a divadelné kulisy k predstaveniu Kozliatka a Vlk. Rozprávku môžu vidieť návštevníci divadla Nová scéna v Bratislave alebo si ju môže vypočuť vo zvukovej podobe.

Veronika Lesana Renčková vo svojom ateliéri. Foto: Archív Atelier Lesana

Spolu so Zuzanou Kaprálikovou vytvorila detskú knihu s kartovou hrou Kde je kto, ktorá učí deti orientáciu v priestore a získala za ňu ocenenie Najkrajšia kniha leta 2019. „Svoj život som zasvätila tvorbe pre deti. Skrz moju tvorbu a farebný svet sa snažím prebudiť to dieťa, ktoré drieme v každom z nás,“ hovorí Veronika.

Nápad učiť deti kresliť vznikol takmer ihneď po vypuknutí koronavírusu

Spolu so svojím partnerom Andrejom Kadáčikom vytvorila počas krízy spojenej s koronavírusom Youtube kanál Atelier Lesana, kde deti učia kresliť a zároveň ich pomocou bábky papagája menom Valentín vzdelávajú po anglicky. Spolu žijú v Austrálii, odkiaľ sa budú prihovárať aj fanúšikom Dobrých novín na Facebooku „V čase, keď sme ostali všetci doma aj tu v Austrálii, ostal priestor vytvoriť niečo aj pre deti na Slovensku. Chcela som sa podeliť s deťmi a odovzdať im získané vedomosti a zručnosti, pretože viem z vlastných skúseností, aké je ťažké držať ceruzku v ruke, chcieť niečo nakresliť a nevedieť ako,“ dodáva Veronika a už teraz sa teší na spoluprácu s Dobrými novinami.

Veronika Lesana Renčíková so svojím partnerom Andrejom. Foto: Archív Atelier Lesana

Mediálny dom plný pozitívnych správ sa teší veľkému záujmu

