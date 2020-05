TASR

Dnes o 18:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Masívna výstavba na Štrbskom Plese nehrozí, uistil šéf envirorezortu Budaj

V lokalite Štrbského Plesa nedôjde k zásahom, ktoré by sa dotkli prírodného bohatstva a jedinečnosti Vysokých Tatier.

Na snímke Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 20. mája (TASR) – V lokalite Štrbského Plesa nedôjde k zásahom, ktoré by sa dotkli prírodného bohatstva a jedinečnosti Vysokých Tatier. Vyhlásil to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), ktorý v tejto súvislosti veľmi pozitívne vníma aj súlad so starostom Štrby Michalom Sýkorom.

„Máme spoločný záujem chrániť Štrbské Pleso ako skvost Tatier i celého Slovenska,“ uviedol Budaj. Po vysvetleniach starostu Štrby v súvislosti s návrhom zmeny územného plánu obce je presvedčený, že v lokalite nevznikne nič, čo by narušilo panorámu a prostredie Štrbského Plesa.

„Žiadne lanovky, či nové zjazdovky. Aj myšlienka parkoviska, ktoré by sa malo dotýkať priamo oblasti vzácnych mokradí, bolo zrejme nedorozumením. Nehrozia žiadne výstavby komerčných objektov, v pláne obce sú menšie, prospešné verejné stavby ako toalety či vodojem,“ uviedol po stretnutí so Sýkorom a vysvetleniach šéf envirorezortu.

„Samozrejme, pán starosta eviduje developerské návrhy, no je pripravený chrániť hodnoty Tatier, nie záujmy investorov,“ dodal Budaj. Vývoj bude naďalej sledovať.

V súvislosti s návrhom zmeny územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému Plesu upozornili miestni obyvatelia a aktivisti na riziko developerských zásahov, ktoré by poškodili vzácnu prírodnú oblasť. Obyvatelia spísali i petíciu. Obávajú sa, aby výstavba v intraviláne obce nezmenila krajinný ráz a neobmedzila panoramatické výhľady na dominantné tatranské končiare.