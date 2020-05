Monika Hanigovská

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 17-ročnému mladíkovi ponúkla firma 8 miliónov za reklamu na jeho webe. Odmietol, lebo web o korone by tak už neslúžil ľuďom

Chodí na strednú školu, no už stihol vymyslieť užitočný web pre ľudí v čase pandémie.

Pod Aviho rukami vznikol projekt, ktorý pomáha počas pandémie. — Foto: Reprofoto businessinsider.com

SEATTLE 20. mája – Len 17-ročný stredoškolák Avi Schiffmann je tvorcom jedného z najpopulárnejších zdrojov na svete, ktorý informuje ľudí o novom koronavíruse. Stránka na začiatku vznikala ako projekt, ktorým sa chcel vyhnúť škole. Nakoniec ho práca na nej pohltila a zaujala aj veľké firmy.

Webovú stránku plnú užitočných informácií ncov2019.live navštívi denne približne 30 miliónov ľudí, pričom doteraz na nej hľadalo informácie až 700 miliónov návštevníkov. Práve pre svoju popularitu sa dostala do hľadáčika množstva firiem.

Ponúkali mu 8 miliónov, zmysel nevidí v zarábaní

Študenta strednej školy už kontaktovala istá spoločnosť, ktorá mu za vloženie vlastnej reklamy ponúkla 8 miliónov dolárov. On však túto ponuku rázne odmietol, pričom podotkol, že ak by chcel, mohol by zarobiť aj viac ako 30 miliónov dolárov prostredníctvom svojej reklamy. Avi však nevidí zmysel v zarábaní. Informoval o tom portál Science Alert.

„Mám len 17 rokov, nepotrebujem 8 miliónov dolárov. Nechcem byť ziskovou spoločnosťou. Nechcem byť zmluvne zaviazaný vykonávať zmeny, s ktorými nesúhlasím,“ povedal.

Mladík si uvedomuje, že veľa jeho návštevníkov nemá rýchle alebo dostatočné pripojenie na internet, preto by samotné platené alebo hocijaké iné reklamy spomaľovali načítavanie jeho stránky. Projekt by tak strácal zmysel pomoci.

Odmietol aj Microsoft

Sedemnásťročný programátor už dostal pracovné ponuky, vrátane tej od spoločnosti Microsoft, ale nateraz nemá záujem pracovať v nej, navyše chce pokračovať v realizácii svojich vlastných projektov „a posledná vec, ktorú chcete urobiť, je kódovať viac dní po sebe,“ priznal sa pre portál Business Insider.

V momente, keď sa pandémia skončí, server zastaví, prípadne si vytvorí stránku porovnávajúcu COVID-19 so SARS alebo španielskou chrípkou.