TASR

Dnes o 15:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Liga chce čoskoro rozhodnúť o reštarte, uzavretie hraníc nebude problém

Vedenie zámorskej hokejovej NHL naďalej plánuje reštart ligy aj napriek tomu, že USA a Kanada predĺžili platnosť dohody o uzatvorení spoločných hraníc až do 21. júna.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 20. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL naďalej plánuje reštart ligy aj napriek tomu, že USA a Kanada predĺžili platnosť dohody o uzatvorení spoločných hraníc až do 21. júna. Podľa zástupcu komisára Billa Dalyho toto opatrenie neovplyvní plány na obnovenie sezóny, ani časové termíny, ktoré momentálne zvažujú.

„Verím, že tento verdikt nijako materiálne neovplyvní náš návrat k súťažnému dianiu,“ povedal Daly podľa TSN. „Môj optimizmus vychádza z toho, že na základe dohody zostávajú hranice uzavreté iba pre iné než nevyhnutné cesty.“ Tými sa myslia cestovný ruch, turizmus a zábava. Zdraví ľudia môžu prejsť cez hranice na pracovné účely, do tejto kategórie spadajú aj hráči, tréneri a funkcionári klubov NHL.

Na účely plánovania súťažného návratu bola zriadená špeciálna komisia, v ktorej má okrem ligových predstaviteľov zastúpenie aj hráčska asociácia NHLPA. Jej členovia od soboty neustále medzi sebou komunikujú a pripravujú plán obnovenia súťaže. Svoje riešenie by mali zverejniť do siedmich až desiatich dní, informovala TSN na svojom webe.

NHL aj NHLPA pokročili cez víkend v príprave projektu dohratia sezóny. Pracujú najmä s verziou play off s 24 tímami, pričom sa rozprávalo aj o koncepte s dvoma hostiteľskými mestami.

V každom z nich by umiestnili 12 profiligových klubov, ktoré by dokončili ročník na neutrálnych štadiónoch. Konkrétne dve dejiská plánuje liga vybrať spomedzi 8-9 kandidátov. Podľa médií prichádzajú do úvahy Edmonton, Las Vegas, spomínajú sa aj Toronto, Vancouver či Columbus.