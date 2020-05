TASR

Štát pomôže cestovkám. Dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy

Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu.

Žena drží transparent s nápisom „Záchraňme cestovné kancelárie“ počas demonštrácie zástupcov cestovných kancelárii v nemeckom meste Stuttgart — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. mája (TASR) - Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Informoval o tom podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovom brífingu po stredajšom rokovaní vlády. Ľudia nad 70 rokov budú môcť dostať svoje peniaze za zájazdy hneď.

Ako vyplýva z materiálu z dielne ministra hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda, ak pre mimoriadnu situáciu v SR alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde, alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy.

Povinnosť dohodnúť sa

„Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ dodali v materiáli z dielne ministra hospodárstva. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, najneskôr do 14. septembra 2021.

„Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu,“ dodali v materiáli. Cestovná kancelária je potom povinná do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Peniaze späť môžu dostať ľudia nad 70 rokov

Vláda v kontexte zájazdov takisto navrhla, aby bol vládny návrh zákona schválený parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní. Môže totiž dôjsť k značným hospodárskym škodám. „Cieľom návrhu zákona je zmiernenie ekonomických následkov na cestovné kancelárie a cestujúcich, a to ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19,“ dodali v materiáli.

„Inšpirovali sme sa Českou republikou,“ uviedol Sulík. Takéto riešenie prijalo už 12 krajín. „Dali sme si však veľmi záležať na skupinách, ktoré budú od tohto pravidla oslobodené,“ dodal Sulík na margo toho, že ľudia nad 70 rokov môžu v prípade záujmu svoje peniaze dostať hneď.

„Tam už ten jeden rok môže spôsobiť veľa, čo sa týka zdravotného stavu,“ myslí si Sulík. Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými.

„Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti kvôli vyplateniu tých niektorých skupín klientov, tak v tom prípade zo štátneho fondu, za týmto účelom vytvoreným, sa poskytne účelová pôžička na vykrytie cashflow,“ uzavrel premiér.

Do programu schôdze pribudol návrh, ktorý má pomôcť cestovným kanceláriám

Do programu parlamentu pribudol nový návrh z vlády, ktorý má pomôcť cestovným kanceláriám v čase koronakrízy. Plénum ho má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Informoval o tom na začiatku šiesteho rokovacieho dňa 7. schôdze predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

O návrhu na skrátený režim majú poslanci rokovať v stredu po tom, ako odhlasujú prerokované správy pozemkového fondu či správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR. Následne, ak ho schvália, budú rokovať o návrhu na pomoc cestovným kanceláriám v prvom čítaní. Ide o jediný bod, ktorý pribudol do programu schôdze.

