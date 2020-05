TASR

EÚ spustila novú výzvu pre vedcov na výskum nového typu koronavírusu

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že zmobilizovala ďalších 122 miliónov eur zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na výskum nového typu koronavírusu.

Uvedená výzva pre európskych vedcov a výskumníkov je súčasťou záväzku EK poskytnúť 1,4 miliardy eur pre iniciatívu globálnej reakcie na pandémiu koronavírusu, ktorú 4. mája pomohla spustiť šéfka exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová.

Táto výzva sa zaraďuje do série výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ na boj proti novému koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín posilňovaním kapacity výroby a zavádzania ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé zdravotné potreby.

Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marije Gabrielovej, ak chce byť EÚ úspešná v boji proti pandémii SARS-COV-2, musí pochopiť aj to, aký má nákaza vplyv na spoločnosť a ako čo najrýchlejšie nasadiť testovanie, liečbu a prevenciu.

„Musíme preskúmať technologické riešenia na rýchlejšiu výrobu zdravotníckych pomôcok a materiálu, na monitorovanie a prevenciu šírenia choroby a na lepšiu starostlivosť o pacientov," vysvetlila Gabrielová.

Komisia pripomenula, že medzi inovatívne technológie a nástroje, ktoré možno rýchlo využiť na predchádzanie pandémie, na optimálnu liečbu a prípravu na jej následky, patria aj digitálne riešenia a technológie, ako sú telemedicína, dáta získané za pomoci umelej inteligencie, robotika a fotonika.

Projekty financované v rámci tejto výzvy by mali byť presmerované na rýchlu výrobu životne dôležitých zdravotníckych pomôcok a zariadení potrebných na testovanie, liečbu a prevenciu, ako aj na vývoj lekárskych technológií a digitálnych nástrojov na zlepšenie detekcie, dohľadu a starostlivosti o pacientov.

Nový výskum bude zbierať dáta od veľkých skupín pacientov v celej Európe, pričom lepšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie liečby a prevencie.

Termín na zapojenie sa do výzvy je do 11. júna 2020. Komisia zdôraznila, že nové riešenia musia byť dostupné pre všetkých ľudí na svete v súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus.