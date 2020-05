Michaela Mäsiarová

Dnes o 17:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní V najsevernejšom osídlenom mieste planéty môže žiť úplne každý, kto chce. Severský raj ale nie je pre každého

Nórske súostrovie, známe ako Špicbergy, však nie sú pre každého. Ľadových medveďov je tam napríklad viac ako ľudí.

Na snímke záber z nórskych Špicbergov. — Foto: Unsplash/Janik Rohland

ŠPICBERGY 23. mája - Možno je čas na zmenu. Možno ste si vplyvom pandémie často vravievali „No je mi toto treba?“. A možno ste mali pocit, že svet sa blázni, ešte omnoho skôr. Cesta existuje. Žiť niekde „na samote“ však nie je pre každého. Ale zaradiť výlet niekam ďaleko ako dočasný spôsob, ako revitalizovať myseľ a „reštartnúť“ svoj život, možno stojí za zamyslenie. Počuli ste o Svalbarde? Ak patríte medzi nadšencov polárnej žiary a škandinávskeho chladného spôsobu života, práve ste našli svoje miesto. Ak sa bojíte tmy a zo zimy chytáte mentálny exzém, aspoň budete vedieť, kam by ste najradšej poslali niekoho, kto vás poriadne naštve.

Svalbard, resp. súostrovie Špicbergy (podľa hlavného ostrova), je časť Nórskeho kráľovstva, zahŕňajúce jediné mesto – Longyearbyen, ležiace v Severnom ľadovom oceáne na krajnom severe Európy. Nórske Špicbergy však rozhodne nie sú pre každého. Pol roka je tam svetlo takmer 24 hodín, druhý pol rok žijete relatívne v tme. Tá však so sebou prináša magické nebeské divadlo, v podobe prekrásnej polárnej žiary, takmer nepretržite.

Výhodou, ale pre niekoho aj nevýhodou, je tiež fakt, že Špicbergy sa nachádzajú zhruba 800 kilometrov od nórskej pevniny, pričom ste obklopení len a len oceánom. Ide tiež o najsevernejšie celoročne osídlené miesto na našej planéte, s najsevernejšou univerzitou, kostolom a pivovarom.

Ako uvádza BBC, paradoxom tohto miesta je, že na ňom môže – ako na jednom z mála zostávajúcich miest na planéte – žiť skutočne každý, kto sa pre to rozhodne. Aktuálne hlási tamojšie hlavné mesto 2400 obyvateľov, medzi ktorými nájdete ľudí s pôvodom z viac než 50 krajín sveta. Na tomto mieste sú totiž vítaní občania akejkoľvek národnosti, a to bez víz. Podmienkou je však zaistené bývanie na ostrove a tiež zamestnanie.

V minulosti obývali Špicbergy hlavne lovci mrožov a veľrýb. Podnikanie ako také sa na ostrove objavilo približne v roku 1906, keď na mieste založil prvú uhoľnú baňu, americký obchodník, John Munro Longyear. Týmto krokom určil hlavný priemysel tejto oblasti pre väčšinu 20. storočia. V súčasnosti už Špicbergy žijú prevažne z turizmu. Prebiehajú tam tiež mnohé ekologické výskumy.

Až do roku 1920 ostrovom nikto nepanoval, ale ako dozvuk prvej svetovej vojny, bola podpísaná dohoda s deviatimi krajinami, ktorá Nórsku garantovala suverenitu práve nad Špicbergami. K dnešnému dňu sa pod dohodu podpísalo už 46 krajín sveta. Zmluva tiež zaručuje, že toto teritórium nemôže byť využité k vojenským účelom. Nórsko je podľa zmluvy tiež zodpovedné, za ochranu tamojšieho životného prostredia.

Zmluva, ktorá je jediná svojho druhu

Najunikátnejšou súčasťou tejto zmluvy je klauzula, ktorá zaručuje že na Špicbergoch nebude žiaden rozdiel v správaní sa voči Nórom a občanom iných krajín. Na ostrovoch existuje len 40 kilometrov diaľnice a medzi jednotlivými obývanými časťami sa miestni prepravujú podľa ročného obdobia a to buď loďou v lete, alebo snežným skútrom v zime. Každému, kto opúšťa mesto, by mal mať tiež po ruke strelnú zbraň pre prípad, že by naň zaútočil ľadový medveď. Tých je na ostrovoch viac ako ľudí.

Negatív je viac

Na ostrovoch nenájdete napríklad jedinú pôrodnicu a keď niekto zomrie, jeho telo musí byť letecky dopravené na nórsku pevninu. Od 50-tych rokov minulého storočia je tu totiž pochovávanie mŕtvol zakázané.

Priemerná maximálna teplota sa tu v lete pohybuje okolo siedmich stupňov Celsia. Avšak, od roku 1971, tu priemerná teplota vzrástla o štyri stupne, čo zo Špicbergov robí najrýchlejšie sa otepľujúce miesto na svete.