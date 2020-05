Monika Hanigovská

Zachovajme si Štrbské pleso, vyzýva petícia, ktorú podpísalo už viac ako 30-tisíc Slovákov

Iniciatíva My sme les reagovala na dokument, ktorý by mohol byť akousi vstupenkou k zmene krajinného rázu a k obmedzeniu panoramatických výhľadov na tatranské končiare.

Na snímke vľavo rozostavaný objekt na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. — Foto: TASR/Milan Kapusta, Oliver Ondráš

VYSOKÉ TATRY 20. mája – Stačilo 14 hodín na to, aby Iniciatíva My sme les za zachovanie Štrbského Plesa získala vyše 30 000 podpisov od občanov. Dobré noviny o tom informovala tamojšia občianska iniciatíva. Verejnú výzvu za zachovanie Štrbského Plesa môžete nájsť na tejto stránke.

Občianske združenie, ktoré je známe tým, že sa snaží zastaviť devastáciu slovenských horských lesov, tentoraz zaostrilo na dokument s názvom Zmeny a doplnky Územného plánu obce Štrba č. 2/2020. Práve on sa stal spúšťačom tamojšej iniciatívy.

Ikonické Štrbské Pleso tak, ako ho poznáme. Foto: TASR/Milan Kapusta

Podľa Iniciatívy My sme les prinesie dokument ďalšiu rekreačnú výstavbu v lokalite Štrbské Pleso, a to aj napriek tomu, že doteraz (už viac ako 20 rokov) nie je pre náš najstarší národný park TANAP (a teda aj pre územie Štrbského Plesa) schválená zonácia.

Rešpekt k prírode

Podporu svojej výzvy opierajú aj o hlavnú zásadu nadradeného Územného plánu VÚC Prešovského samosprávneho kraja - ​Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie.

Bez výrazného plošného rozširovania

Nadradený územný plán okrem iného hovorí, že je potrebné „zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku, ich ochranných pásiem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty bez ich výrazného plošného rozširovania s dôrazom na limity únosnosti územia,​“ informuje Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu.

Podľa vyjadrenia Tomáš Vidu z organizácie Aevis je zjavné, že schválenie predloženého dokumentu vytvorí podmienky pre ďalšiu výstavbu naprieč obcou Štrbské Pleso, čo bude mať dopad nielen na zmenu krajinného rázu a obmedzenie panoramatických výhľadov na dominantné tatranské končiare Vysokú, Ostrvu, Končistú či Patriu, ale aj na prírodne cenné lokality v tomto území.

Zásah do územia chráneného európskou legislatívou

„Predmetom Zmien a doplnkov je aj zásah do územia chráneného európskou legislatívou. Zahŕňa výraznú plošnú zástavbu nového centra Štrbského Plesa na Mlynických lúkach a ohrozuje aj významnú prírodnú pamiatku Rašelinisko,“ konštatuje ďalej Vida.

„Bez koncepčného prístupu a zmysluplného rozvoja, ktorý zachová a zveľadí to, kvôli čomu toto miesto ľudia navštevujú, nemôžeme hovoriť o udržateľnom rozvoji cestovného ruchu nielen v tejto lokalite, ale aj v iných národných parkoch na Slovensku​,“ dodáva Niňajová.

Dokument by podľa nich pochoval a odprírodnil lokalitu

Aj Karol Kaliský z Iniciatívy My sme les má jasný názor na aktuálnu situáciu. Hovorí, že „​schválenie návrhu by znamenalo úplne pochovať a odprírodniť ďalšiu jedinečnú a nádhernú lokalitu národného parku, podobne ako to môžeme vidieť v Jasnej v Nízkych Tatrách, kde sa už dnes týči hotel Damián priamo nad hladinou Vrbického plesa a vzácne čučoriedkové smrekové lesy či ďalšie biotopy sa rýchlo menia na staveniská, zjazdovky, penzióny a parkovacie plochy,“ dodal na záver.