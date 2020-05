Dobré noviny

Dnes o 10:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nevládzete splácať úver? Toto vám pomôže!

V dôsledku koronakrízy sa splátky úverov stali príliš zaťažujúce pre množstvo Slovákov. Našťastie, aj táto situácia má riešenie. Presnejšie povedané, hneď niekoľko riešení. Splátky si môžete odložiť, alebo si ich znížiť o desiatky eur mesačne. Našli sme totiž banku, ktorá ešte stále ponúka úrok od 0,5 % ročne.

Ilustračná snímka — Foto: AdobeStock

BRATISLAVA 25. mája - Pre takmer tretinu rodín boli náklady na bývanie veľmi zaťažujúce aj pred pandémiou. Koronavírus ešte navýšil počet ľudí, ktorí dnes majú problém uhrádzať svoje záväzky, čo sa prejavilo aj v počte žiadostí o odklad splátok.

Potrebujete sa nadýchnuť? Odložte si splátky

Ide o riešenie dočasnej finančnej neschopnosti, ktoré má nespochybniteľné plusy, ale aj pár mínusov. Vďaka týmto „úverovým prázdninám“ sa vám bude pár mesiacov ľahšie dýchať, no musíte počítať s tým, že úver sa úročí aj počas doby odkladu a následné splátky sa vám navýšia o tieto úroky. „Pri úvere vo výške 100-tisíc eur s odkladom splátok o 9 mesiacov si tak po skončení doby odkladu priplatíte približne 15 eur mesačne. Čo je stále znesiteľné a určite lepšie, ako keby sa z vás mal stať neplatič,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Len v tejto banke od začiatku apríla prijali už viac ako 8-tisíc žiadostí o odklad splátok v dôsledku pandémie. Celkový počet Slovákov, ktorí kvôli koronakríze požiadali o túto formu pomoci, presiahol stotisícovú hranicu.

Chcete si znížiť mesačné náklady? Refinancujte

Ak vám pandemické opatrenia v uplynulých mesiacoch znížili príjem a pomohlo by vám, ak by sa znížili aj vaše mesačné výdavky, zvážte refinancovanie hypotéky. Ide o vyplatenie existujúceho úveru novým. Oplatí sa najmä tým, ktorí majú o niečo vyšší úrok a blíži sa výročie fixácie ich úveru. Vtedy si ho totiž môžu vyplatiť bezplatne. Mnohé slovenské banky už síce zvýšili úrokové sadzby, ale Poštová banka ich i naďalej necháva na najnižších úrovniach na trhu. „Uvedomujeme si neľahkú situáciu mnohých ľudí. Aj preto sme sa rozhodli, že zatiaľ nebudeme meniť úrokové sadzby. Ľuďom tak chceme aj v týchto neľahkých časoch umožniť bývať vo vlastnom, respektíve, chceme pomôcť tým, ktorí už hypotéku majú, ale v tejto situácii ich splátky príliš zaťažujú. Sme slovenská banka a keďže Tu sme doma, tu pomáhame. Navyše, úver ponúkame bez poplatku za jeho poskytnutie,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Koľko ušetríte?

Kým dnes pri úvere 100-tisíc eur a priemernej úrokovej sadzbe 2,88 percenta ročne klient platí mesačnú splátku 415 eur, pri úrokovej sadzbe 0,5 % p. a. by sa znížila na 299,21 eur. Ušetril by tak približne 115 eur mesačne. Preto sa oplatí minimálne sa informovať, akú úsporu by ste dosiahli vy, ak by ste si preniesli svoj úver do Poštovej banky. Refinancovanie pri aktuálnych úrokových sadzbách je stále jedna z najefektívnejších možností ako si upratať vo financiách a znížiť si mesačné zaťaženie.