Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Známy cestovateľ Milan: Lacné letenky nezmiznú. Nízkonákladovky zarábajú na inom

Hoci sa prísne opatrenia zavedené v súvislosti s koronavírusom uvoľňujú, nad cestovaním za hranice stále visí otáznik.

Milan navštívil všetky kontinenty okrem Antarktídy. — Foto: Archív Milana Bez Mapy

BRATISLAVA 19. mája - Budeme môcť cestovať za hranice už toto leto? Travel bloger Milan Bez Mapy to vidí celkom ružovo, hoci, rovnako ako ostatní, nedokáže vyčítať budúcnosť z vešteckej gule.

Vychádza však z poznatkov o cestovaní v Ázii, ktorá sa s koronavírusom ako tak vysporiadala.

Klíma v kancelárii nebola nikdy preňho.V roku 2013 založil o cestovaní, ktorý patrí k najnavštevovanejším na Slovensku. Foto: Archív/ Milan Bez Mapy

Milanov odhad je júl

„Koronakríza v Ázii trvala od januára do apríla, čo sú štyri mesiace. Čiže, ak si povieme, že u nás to bude trvať podobne, tak si trúfam povedať, že od takého júla sa bude dať cestovať,“ znie Milanov pozitívny predpoklad.

Napriek tomu vrajcestovanie nebude vyzerať tak, ako doposiaľ. Tvrdí, že nás čakajú prísnejšie opatrenia, podobne ako to bolo napríklad po 11. septembri, keď po teroristickom útoku padli dvojičky.

„Bolo napríklad zakázané cestovať s viac ako jedným litrom tekutín. Myslím si, že opatrenia sa sprísnia aj po koronakríze – napríklad sa môže zaviesť meranie teploty, alebo budú na letiskách nejaké termokamery, možno bude povinné nosenie rúšok v lietadle,“ myslí si.

Byrokracia môže mnohých ľudí odradiť

Určite sa nevyhneme byrokracii. Podľa Milana zrejme pribudne nejaká povinnosť očkovania proti novému koronavírusu - ak, samozrejme, bude očkovacia látka k dispozícii. „Tak, ako to robia mnohé africké krajiny, že pre vstup do krajiny musí mať človek okrem víz aj očkovanie napríklad proti žltej zimnici, zrejme bude musieť mať aj proti korone,“ ozrejmil.

Myslí si, že aj z tohto dôvodu budú cestovať našinci práve po Slovensku. „Nebude to už také jednoduché ísť na víkend do Londýna, lebo bude okolo toho veľa veci, ktoré budeme musieť mať na pamäti a vybavovať ich,“ doplnil.

Svoju cestu do Južnej Ameriky a Škótska musel kvôli koronavírusu zrušiť. Foto: Archív/ Milan Bez Mapy

Naše hory budú praskať vo švíkoch

Už dnes ľudia vo veľkom spoznávajú krásy našej krajiny. „Stačí si zapnúť Google, každý deň tam pribúda množstvo tipov na výlety po Slovensku,“ hovorí. On sám nedávno navštívil prírodnú rezerváciu Vysoká, ktorá je pri Kuchyni na Záhorí: „Myslím si, že toto je smer, ktorým ľudia teraz pôjdu a hory búdu plné.“

Aj keď koronakríza blogerom, ktorí píšu o cestovaní, dvakrát nepraje, nezdá sa, že by to nejak ovplyvnilo Milanovu plodnosť, čo sa týka nových článkov a aktivít. Hoci celý január strávil v Argentíne a má veľa materiálov, ktoré ešte musí spracovať, zatiaľ im dal stopku a venuje sa Slovensku.

„Vyhľadávam si miesta v okolí Bratislavy, ktoré som nepoznal a nenavštívil. Napríklad som napísal článok o najlepších nudaplážach na Slovensku, a netušil som, že Slovákov to tak zaujme,“ hovorí začudovane.

Vrátil sa k „remeslu“

Milan si našiel aj náhradný zdroj príjmu. „Som vyštudovaný záhradný architekt, mám na to aj papier. V minulosti som si povedal, že budem mať aspoň jeden projekt ročne,“ hovorí. Tento rok však bude mať možno projektov viac.

„Práve som dokončil jeden projekt záhrady v malej dedine pri Bratislave. Popritom ma známa poprosila, či jej neprídem postrihať kríky. Tak som mal aj brigádu, ale to ma neuživí,“ hovorí s úsmevom.

Nízkonákladovky pokulhávajú

Ak by nebolo koronavírusu, Milan by zrejme takúto veselú brigádu so známou neabsolvoval. Momentálne mal byť s mamou na cestách v Peru. Našťastie by mal dostať 100-percentnú refundáciu letenky. Bloger však tvrdí, že horšie je to s navrátením peňazí pri nízkonákladových spoločnostiach: „Moja osobná skúsenosť je, že napríklad formulár Ryanairu na refundáciu nefunguje.“

Mnohé z nich podľa jeho slov ponúkajú voucher, ktorý sa dá využiť v najbližších dvoch rokoch na kúpu letenky, alebo dávajú na výber: „V prípade, keď vaša letenka stála sto eur, vrátia vám 100 eur, ale ešte vám ponúknu voucher, v rámci ktorého vám dajú dajú plus 20%. Tým pádom nedostanete naspäť fyzické peniaze, ale poukaz v hodnote 120 eur, ktorý môžete využiť na nákup letenky v budúcnosti. Ak by totiž mali vyplatiť všetky peniaze naraz, mohli by skrachovať."

Lacné letenky nezmiznú

Na druhej strane Milan hovorí, že koronakríza bude pravdepodobne priať lacným letenkám, keďže ako tvrdí, nízkonákladové spoločnosti nezarábajú na letenkách, ale na extra službách, ako sú preprava batožiny, palubný servis, či predaj parfumov, a tým pádom potrebujú plné paluby.

„Lacné letenky nezmiznú, zarábajú na tom, že ľudia majú batožinu, za ktorú si priplatia a často stojí rovnako ako letenka, navyše si kúpia si občerstvenie alebo možno voňavku," vysvetľuje cestovateľ.

Zvýšenie cien leteniek však podľa neho môžeme čakať pri spoločnostiach, ktoré nie sú nízkonákladové a majú iný biznis model.

V decembri za Santa Clausom

On sám si už jednu letenku kúpil. Konkrétne na december. „Mám naplánovanú cestu do Helsínk, lebo som ešte nikdy nebol vo Fínsku. Z Helsínk sa chcem prepraviť za polárny kruh, do dedinky Santa Clausa,“ povedal.

Dodal, že keď sa tým pochválil na sociálnych sieťach, napísalo mu veľa ľudí, že je tak trocha odvážny. „Prinajhoršom bude let zrušený a peniaze mi vrátia,“ nerobí si ťažkú hlavu.