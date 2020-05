TASR

Atletika: Prvé preteky už v júni, liga od 11. júla

Prvé atletické preteky po uvoľnení opatrení súvisiach s pandémiou koronavírusu by sa na Slovensku mali uskutočniť už v júni.

Martin Pupiš — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 19. mája (TASR) - Prvé atletické preteky po uvoľnení opatrení súvisiach s pandémiou koronavírusu by sa na Slovensku mali uskutočniť už v júni. Úvodné kolo ligy predbežne naplánovali na 11. júla do Dubnice nad Váhom, informoval oficiálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Od stredy 20. mája budú v rámci štvrtej fázy uvoľňovania otvorené vnútorné športoviská pre organizované kluby a zväzy, s povolením organizácie súťaží sa počíta od 3. júna. 2Z pohľadu slovenskej atletiky je ďalšie uvoľnenie opatrení výborná správa. Samozrejme, musíme ešte preveriť niektoré špecifiká fungovania na športovisku,“ uviedol šéftréner SAZ Martin Pupiš.

Kalendár čoskoro dostane konkrétnu podobu

Kalendár podujatí by už v najbližšom čase mal dostať konkrétnu podobu. „Predbežne to vyzerá na A-variant termínovej listiny, čo viac-menej zapadá do scenára, ktorý sme už dávnejšie pripravovali s tým, že letná sezóna by sa mohla naplno rozbehnúť približne šesť týždňov po uvoľnení opatrení,“ informoval Pupiš prostredníctvom portálu atletika.sk.

Spoločný česko-slovenský šampionát v behu na 10.000 m na ovále v Slavkove pri Brne má stanovený termín 27. júna, prvé vážne atletické podujatie na Slovensku po dlhej odmlke bude podľa všetkého 1. kolo ligy.

To je predbežne naplánované na 11. júla do Dubnice nad Váhom. V júli by sa uskutočnilo ešte 2. ligové kolo - 25. júla v Košiciach. V auguste by sa potom už letná sezóna rozbehla naplno.

Začne sa skôr ako v júli

Aj na Slovensku by sa však malo začať súťažiť už skôr ako v júli. „Niektorí už dlhšie plánovali rôzne alternatívne preteky vo forme testov či kontroliek, ktoré však môžeme teraz preklasifikovať na klasické súťaže, čo nám umožní, aby SAZ do ich zabezpečenia vstúpil organizačne aj finančne. V najbližších dňoch budeme mať k nastaveniu sezóny po uvoľnení opatrení rokovanie, kde by sme chceli aktualizovať termínovku podľa najnovšieho vývoja situácie s tým, že počítame s viacerými menšími pretekmi ešte pred oficiálnym začiatkom prázdnin. Všetko však chceme prebrať s jednotlivými sekciami disciplín, aby sme súťažný kalendár nastavili aj v úvode sezóny podľa potrieb športovcov,“ zdôraznil šéftréner SAZ.

„Sezóna bez medzinárodného vrcholu bude najmä pre výkonnostných atlétov, ale chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky aj pre reprezentantov. Naši najlepší sa už nevedia dočkať pretekov, aby si otestovali svoju výkonnosť a ukázali, čo počas prípravy natrénovali. Na celej situácii ma teší, že konečne budeme robiť u nás atletiku ako letný šport prioritne v letných mesiacoch, lebo doposiaľ sme ťažšie nachádzali pochopenie pre súťaže a mítingy v prázdninovom období,“ dodal Pupiš.