Na snímke Daniel Lipšic — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 19. mája (TASR) - Daniel Lipšic v tejto chvíli nevidí dôvod uvažovať nad kandidatúrou za generálneho prokurátora. Pripomína, že podľa súčasného zákona sa o funkciu môžu uchádzať len prokurátori.

Toto rešpektuje a špekulácií okolo zmeny zákona a jeho prípadnej kandidatúry sa nemieni zúčastňovať. „Nad zákulisnými ťahmi nepremýšľam,“ povedal novinárom Lipšic, ktorý sa spomína ako jeden z možných kandidátov na generálneho prokurátora.

Kandidatúru neprokurátorom by mala umožniť zmena zákona, ktorú predložili koaliční poslanci do Národnej rady SR. Lipšic to nekomentuje, špekulácie považuje za kontraproduktívne.

Na otázku, či ho niekto už s ponukou na kandidatúru oslovil, odpovedal, že rozhovory sú medzi politikmi. „V poslednej dobe som s nikým priamo nekomunikoval,“ doplnil s tým, že nie je rozumné odpovedať na špekulatívne otázky.