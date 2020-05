TASR

F1: Alonso potvrdil, že uvažuje o návrate: Chce jazdiť na najvyššej úrovni

Dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso potvrdil, že uvažuje o návrate do motoristickej F1.

Fernando Alonso — Foto: TASR/AP

Madrid 19. mája (TASR) - Dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso potvrdil, že uvažuje o návrate do motoristickej F1. „V najbližších dvoch, troch či štyroch rokoch by som sa chcel sústrediť na pretekanie v top motoristickej kategórii," uviedol bývalý majster sveta počas videokonferencie so študentmi.

„Možno sa vrátim do efjednotky, alebo budem opäť jazdiť vo vytrvalostných okruhových pretekoch, či skúsim IndyCar. V hlave už mám určitý plán. Myslím si, že moja ďalšia výzva bude súťažiť na tej najvyššej úrovni, lebo som na ňu stopercentne pripravený,“ dodal Alonso.

Rokoval vraj s Renaultom

Návrat španielskeho jazdca do šampionátu F1 naznačil už jeho hlavný poradca Flavio Briatore v rozhovore pre denník La Gazzetta dello Sport. Podľa BBC Sport už s Alonsom rokoval tím Renault, s ktorým získal tituly v rokoch 2005 a 2006.

Tridsaťosemročný Alonso opustil kráľovnú motoršportu predvlani a súťažil vo vytrvalostných okruhových pretekoch či na Rely Dakar, kde pri svojom debute obsadil trináste miesto. V tomto roku chystá aj tretí štart na 500 míľ Indianapolis. V efjednotke naposledy jazdil za stajňu McLaren.