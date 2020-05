TASR

Dnes o 12:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL zvažuje dohrať sezónu v 2 mestách, vyberie ich spomedzi 8-9 kandidátov

Vedenie zámorskej hokejovej NHL zvažuje, že po reštarte súťaže by sezóna pokračovala iba v dvoch mestách.

Na archívnej snímke z 12. marca 2020 je domovský štadión zámorskej hokejovej NHL Ottawy Senators. — Foto: TASR/AP

New York 19. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL zvažuje, že po reštarte súťaže by sezóna pokračovala iba v dvoch mestách. V každom z nich by hralo svoje zápasy 12 klubov. V tejto chvíli prichádza do úvahy osem až deväť takýchto miest, z ktorých plánuje vedenie profiligy vybrať konkrétne dve dejiská.

Takýto plán načrtol komisár NHL Gary Bettman po tom, čo sa v zámorských médiách začali množiť správy, že ročník by mohli dokončiť v Las Vegas a Edmontone. Termín možného reštartu po pandémii koronavírusu nie je zatiaľ známy, Bettman však zdôraznil, že cieľom je sezónu akýmkoľvek spôsobom dohrať, aby aj tento ročník spoznal víťaza Stanleyho pohára.

„Myslím si, že v tejto chvíli nikto v Severnej Amerike nepozná presný termín obnovenia súťaže. Od 12. marca, keď sme ligu prerušili, sme veľmi tvrdo pracovali na pláne, ako ju opätovne spustiť. Naďalej však panuje veľká neistota," citovala Bettmana agentúra AFP.

Vedenie profiligy stále viac pracuje s konceptom, že sa po reštarte nedohrá základná časť a naskočí sa rovno do play off. Aj s predkolom by sa mohlo týkať až 24 tímov. Zo stola ešte neboli úplne zmetené ani formáty s 20 či 16 účastníkmi.

Predošlé diskusie zahŕňali formáty so štyrmi mestami, v ktorých by sa tímy mohli rozdeliť podľa divízií. Najnovšie sa hovorí o tom, že by v každom meste pôsobil tucet klubov, pravdepodobne by sa delili na základe konferencií. Okrem Las Vegas a Edmontonu sa ako možné dejiská spomínajú aj Toronto, Vancouver či Columbus.