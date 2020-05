Deti by mali mať v škole až dve rúška. Toto všetko by ste mali vedieť pred ich návratom do tried

Monika Hanigovská

Škôlky a školy sa opäť otvárajú deťom a žiakom. Spolu s nimi prichádza hneď niekoľko opatrení a povinností.

BRATISLAVA 19.mája - Od prvého júna sa priestory v škôlkach a školách začnú zapĺňať deťmi a žiakmi. Zriaďovatelia môžu otvoriť základné školy (1. až 5. ročník) vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.

Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby. Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma. Informuje o tom ministerstvo školstva.

Mnoho rodičov má však stále väčšie alebo menšie vrásky na čele, spôsobené otázkami ohľadom škôl a škôlok našich ratolestí. Hľadali sme odpovede hneď na niekoľko z nich, ktoré by mohli poslúžiť ako pomôcka pred nástupom do materských škôl a základných škôl, a aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Koľko detí môže byť v jednej materskej škole a koľko v nej môžu byť?

Materskú školu môže navštíviť maximálne 15 detí v jednej skupine, pričom v tamojšom zariadení sa môžu zdržať maximálne deväť hodín.

Môže sa počet detí v materskej priebežne meniť podľa potreby?

Počet detí sa v materskej škole meniť nebude ani v prípade, ak by takýto počet klesol. Ako informuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu, riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny.

Ministerstvo odporúča v prípade, že by k takejto zmene prišlo, urobiť zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí, a to tak, že napríklad skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, a v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja.

Budú deťom v materských školách kontrolovať teplotu?

Materské školy budú zabezpečené primeraným množstvom bezdotykových teplomerov, ale aj zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok. Riaditeľ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter (zisťuje zdravotný stav detí), ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

Musí rodič dokladovať, že je jeho dieťa je zdravé?

Áno, musí. Hneď pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá rodič písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie rodič predkladá aj pri každom prerušení dochádzky, a to v trvaní viac ako tri dni.

Ako postupovať, ak má počas dochádzky rodič podozrenie, že jeho dieťa má COVID-19?

Ak má rodič podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 u dieťaťa, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Čo rôzne akcie v škôlkach? Budú sa konať s odstupom času?

Besiedky, rozlúčky so školským rokom, rozlúčky s deťmi a ďalšie hromadné podujatia nebudú materské škôlky uskutočňovať do konca školského roku. Ministerstvo zakazuje materským škôlkam podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb, v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, ktoré nepracujú v materskej škole.

Budú nosiť ochranné pomôcky ako rúško alebo masky aj zamestnanci v materských školách?

Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) odporúča ministerstvo používať ochranný štít alebo rúško, pričom nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.

Budú deti používať textilné uteráky alebo poháriky?

Ministerstvo neodporúča používať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk, pričom poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa uskladnia a nebudú sa používať. Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

Ako sa bude postupovať v prípade, ak dieťa v škôlke vykazuje príznaky COVID-19?

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

V prípade, ak dieťa vykazuje v priebehu dňa niektoré príznaky koronavírusu, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, pričom škôlka bude kontaktovať jeho zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Následne materská škola informuje o podozrení na nákazu COVID–19 alebo iné infekčné ochorenie príslušný RÚVZ.

Bude sa počet detí v triede na ZŠ meniť podľa potreby?

Takáto vytvorená skupina sa nebude meniť a to ani v prípade, ak počet žiakov klesne. Riaditeľ ZŠ 1 – 5 v prípade nízkych počtov žiakov zváži zmenu skupiny, pričom odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

Ako budú školopovinné deti nastupovať?

V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín, odporúča ministerstvo rozdeliť deti nástup do ZŠ 1 - 5 na niekoľko časových úsekov, napr. od 7.30 hod. do 8.30 hod, a to v 10-minútových intervaloch.

Čo zabezpečí škola, aby dieťa bolo čo najviac chránené?

Bude zabezpečovať a zodpovedať za niekoľko opatrení. ZŠ zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.

Na druhej strane zákonný zástupca zodpovedá aj za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy, ale aj pri jeho odchode (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Ako postupovať v prípade, ak dieťa vykazuje príznaky COVID-19?

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené, informuje o tom ministerstvo.

Musí rodič dokladovať pri nástupe, že je jeho dieťa je zdravé?

Ako v prípade materskej škôlky, tak aj v prípade ZŠ musí rodič hneď pri prvom nástupe žiaka do školy predkladať písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a taktiež, že nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie rodič predkladá aj pri každom prerušení dochádzky, a to v trvaní viac ako tri dni.