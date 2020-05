TASR

Reštart Serie A sa oddialil, prerušenie súťaží predĺžili do 14. júna

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Rím 18. mája (TASR) - Talianska futbalová federácia v pondelok predĺžila pozastavenie všetkých súťaží v krajine až do 14. júna. Reštart Serie A sa tak posunie, hoci uplynulý týždeň sa prvoligové kluby dohodli na termíne 13. júna.

Talianska vláda v nedeľu večer dekrétom zakázala všetky športové podujatia až do 14. júna a tamojšia futbalová federácia v pondelok potvrdila, že „až do ďalšieho rozhodnutia príslušných orgánov“ sa do tohto dátumu nebudú môcť hrať žiadne zápasy.

Serie A pauzuje od 9. marca, do konca súťaže zostáva odohrať ešte dvanásť kôl a štyri odložené duely 25. kola. Taliansky pohár je v semifinálovej fáze, pripomenula agentúra AP.