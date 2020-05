Európske krajiny sa postupne otvárajú. Pozrite si prehľad, ako uvoľňujú opatrenia

Michaela Mäsiarová

Postupné uvoľňovanie opatrení prijali už viaceré krajiny.

EURÓPA 19. mája - V polovici mája je situácia v Európe, zdá sa, stabilizovaná, a mnohé krajiny sa pomaly, ale isto vracajú do normálu. Bezpečné uvoľňovanie opatrení so sebou nesie prísne pravidlá, no každý štát pristupuje k zmenám vlastným tempom. Prinášame vám prehľad uvoľňovania opatrení niektorých z nich.

Zatiaľ čo Veľká Británia vyzýva obyvateľov, aby absolvovali len nevyhnutné medzinárodné cesty, zvyšok Európy začína cestovateľské obmedzenia zmierňovať a pripravovať sa návrat domácich i zahraničných turistov.

Taliansko v týchto dňoch otvára reštaurácie, bary, zvyšné obchody či múzeá. Premiér Giuseppe Conte tiež 16. mája podpísal dekrét, ktorý umožňuje obnovenie zahraničného cestovného ruchu od 3. júna. Portugalsko, Belgicko, Dánsko a Poľsko otvárajú obchody a povoľuje niektoré podujatia, avšak s obmedzenými kapacitnými a bezpečnostnými opatreniami, k dnešnému dňu.

Estónsko, Lotyšsko a Litva napríklad, vytvorili tzv. „cestovnú bublinu“, ktorá nateraz umožňuje pohyb len medzi týmito troma krajinami. V pláne je tiež zverejniť interaktívnu mapu, na ktorej budú mať cestujúci prístup k informáciám o hraničných kontrolách a cestovných podmienkach v rámci celej Európy.

Rakúsko

Spočiatku bude povolené cezhraničné cestovanie so susednými krajinami (ktoré majú porovnateľný pokles vírusu) - hranice s Nemeckom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom sa majú otvoriť 15. júna. Osobná železničná doprava medzi Rakúskom, Talianskom, Slovinskom, Slovenskom, Švajčiarskom a Českou republikou je pre tento moment pozastavená.

Letiská Viedeň, Innsbruck a Salzburg sú funkčné, ale s obmedzenými službami zatiaľ do 31. mája. Reštaurácie a bary sú otvorené a hotely budú v prevádzke od 29. mája. Naďalej je povinné nosiť rúška vo verejnej doprave a v uzavretých priestoroch.

Minimálne do júna nie sú v Rakúsku povolené žiadne veľké udalosti. Pri cestovaní do Rakúska musíte mať pri sebe negatívny test na COVID-19. Tí, ktorí takéto osvedčenie mať nebudú, musia absolvovať 14-dňovú izoláciu. Možnosť otestovať sa je k dispozícii aj v rámci letiska vo Viedni, zaplatíte si za to 190 eur.

Bulharsko

Bulharsko zatiaľ neuviedlo žiaden fixný dátum opätovného otvorenia hraníc pre tzv. „neopodstatnené cestovanie“. Momentálne vstupujú do prevádzky hotely a sú tiež povolené vonkajšie športové podujatia.

Chorvátsko

Niektoré hraničné priechody sú v týchto chvíľach už otvorené, avšak s obmedzeniami. Do krajiny majú v tejto chvíli povolené cestovať majitelia nehnuteľností v Chorvátsku, prevádzkovatelia člnov, alebo rodinní príbuzní. Povolené sú tiež niektoré medzinárodné a vnútroštátne lety a tranzit. Parky, obchody, múzeá, hotely, vonkajšie reštaurácie a bary sú otvorené.

Cyprus

Letiská a námorné prístavy začnú obnovovať prevádzku postupne, najskôr však medzi 9. júnom a 13. júlom, a to súčasne s opätovným otvorením hotelov, letných kín, divadiel a nákupných centier. Presnejší dátum otvorenia hraníc pre turistov zatiaľ vedenie krajiny nespomína. Pláže Cyprus sprístupní k 1. júnu. Parky, vonkajšie ihriská, námestia a prístavy sa znovu otvoria 21. mája.

Česká republika

Hranice s Rakúskom a Nemeckom sa majú otvoriť do 15. júna. Letisko Praha je otvorené, s obmedzeným počtom letov. Tranzit je povolený zatiaľ len s potrebným dokladom o pobyte. Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

Obchody, vonkajšie reštaurácie, krčmy, múzeá a iné kultúrne inštitúcie sú otvorené. Vonkajšie kempingy, ale aj iné ubytovacie zariadenia či taxíky budú opäť v prevádzke od 25. mája.

Francúzsko

Krajina ohlásila opätovné otvorenie hraníc so Švajčiarskom a Nemeckom od 15. júna. Verejná doprava beží, rúška na verejnosti sú stále povinné. Reštaurácie a bary majú byť v prevádzke od 2. júna.

Do konca mája sú stále zatvorené pláže, niektoré parky a väčšina múzeí. Potvrdenie o negatívnom testovaní na COVID-19 bude pri cestovaní do krajiny, potrebné predkladať minimálne do júna, s alternatívou 14-dňovej izolácie.

Nemecko

Hranice so Švajčiarskom, Francúzskom a Rakúskom sa majú otvoriť k 15. júnu. Lety sú zatiaľ povolené len na nevyhnutné účely. Reštaurácie sú otvorené od polovice mája, hotely pribudnú 25.mája. Festivaly a väčšie akcie nebudú možné skôr ako v auguste.

Maďarsko

Omedzenie letov potrvá do 1. júna. Budapešť hlási znovuotvorenie obchodov, barov, parkov, terás, ale aj hotelov. Rúška sú tu povinné vo verejnej doprave, v taxíkoch a v uzavretých priestoroch.

Taliansko

Hranice sa majú turistom znovu otvoriť 3. júna. Parky sú otvorené a reštaurácie môžu predávať jedlo so sebou. Bary, reštaurácie, nepodstatné obchody a múzeá sú otvorené od 18. mája. Niektoré hotely sa znovu otvoria v júni v závislosti od rezervácií.

Niektoré lety sú v prevádzke a jedno letisko je otvorené pre každý región. Vlaky prevádzkujú znížené služby, ale nie sú v prevádzke žiadne medzinárodné služby. Sicília oznámila, že po bezpečnom návrate bude dotovať cestovanie pre medzinárodných a domácich turistov.

Poľsko

Hranice pre medzinárodných turistov budú pravdepodobne otvorené od 13. júna. Medzinárodné lety majú začať opäť fungovať 23. mája. V súčasnosti musí každý, kto do krajiny príde, absolvovať povinnú 14-dňovú izoláciu. Múzeá, galérie a zvyšné obchody majú byť otvorené od 18. mája. Rúška sú na verejnosti povinné.

Slovinsko

Najbližšie krajina plánuje otvoriť hranice s Maďarskom a to k 1.6. Vlakové spojenia s Rakúskom sú pozastavené. Obchody, galérie, niektoré menšie hotely, bary, či reštaurácie sú už v prevádzke. Rúška sú povinné v rámci dopravných prostriedkov. Horské chaty zostávajú nateraz zatvorené.