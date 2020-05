Ľubomíra Somodiová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľké víťazstvo! Amazonský kmeň vyhral nad drevorubačskými spoločnosťami. Tie musia zaplatiť odškodné a ospravedlniť sa

Domorodcom z Amazónie sa musia ospravedlniť spoločnosti, ktoré odlesnili územie, na ktorom žijú. Domorodci obdržia aj finančné odškodenie, ktoré chcú využiť na záchranu Amazonského pralesa.

Deti z kmeňa Asháninka. — Foto: Wikimedia/Pedro França/MinC

ACRE 19. mája - Domorodí obyvatelia kmeňa Asháninka, ktorí žijú na severozápade Brazílie na hraniciach s Peru, majú obrovský dôvod na radosť. Konečne sa im musia ospravedlniť tí, ktorí roky devastovali ich domov, uvádza portál Lifegate.

Zdecimovaná krajina

Už viac ako sto rokov na ich územie prenikajú drevorubači, zberači gumy, drogoví díleri a ropné spoločnosti.

V priebehu 80. rokov drevárske spoločnosti mocnej rodiny Cameli zdecimovali tisíce mahagánov a cédrových stromov, ktoré putovali na európsky trh. Veľká časť pôdy kmeňa bola v dôsledku toho odlesnená.

Viac ako 20-ročný spor

V roku 1996 federálne ministerstvo pre verejné záležitosti podalo na drevárske spoločnosti občiansku žalobu za zničenie rezervácie domorodého obyvateľstva.

Po viac ako 20 rokoch bolo právo Indiánov uznané, a to podpísaním dohody, ktorá im garantuje reparácie vo výške 2,2 milióna eur. Navyše spoločnosti, ktorých sa to dotýka, sa musia kmeňu ospravedlniť.

Liečenie rán

„Je to prvýkrát v histórii brazílskeho práva, keď sa udialo niečo podobné. Som hrdý. Nebol to síce ľahký boj, ale je to úžasné,“ povedal právnik Antonio Rodrigo zastupujúci Asháninka počas toho, ako podpisoval dohodu.

Generálny prokurátor Augusto Aras označil dohodu za historický moment: „Na základe tejto dohody máme pocit, že budujeme nový okamih mieru, harmónie a predovšetkým porozumenia, že rany existujú, aby sa vyliečili, nie aby sa udržali."

Podľa vodcu kmeňa Francisca Piyãkoa má formálne ospravedlnenie hlboký význam a symbolizuje víťazstvo pre domorodé obyvateľstvo na celom svete.

Benki Piyako je synom náčelníka kmeňa Asháninka - silnej domorodej komunity v amazonskom štáte Acre. Foto: Facebook/Benki Piyako Ashaninka

Peniaze využijú na najlepší účel

Asháninka peniaze obdrží v splátkach každých 5 rokov. Plánuje ich využiť rozumne. Pomocou nich chcú financovať projekty, ktoré bránia ich tradície a Amazonský prales a vedú k udržateľnosti.