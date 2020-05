Vďaka hrám mladých Slovákov sa vcítite do problémov živočíchov v Dunajských luhoch

Ľubomíra Somodiová

Nielen ochranári sa snažia o záchranu Dunajských luhov. Dizajnéri a vývojári počítačových hier v rámci niekoľkodňovej intenzívnej súťaže vytvorili hry, ktoré nám umožnia lepšie pochopiť život v luhoch.

BRATISLAVA 18. mája - Slovensko trápi sucho. Máme za sebou teplú zimu s minimálnou snehovou pokrývkou. Na jar veľa nepopršalo.

Človeku, ktorý má kontakt s prírodou, to určite neuniklo. Pestovatelia musia svoje záhradky vo veľkom zalievať a ľudia, ktorí pravidelne chodia do lesa, si všímajú, že po niektorých potôčikoch nie je ani stopa.

Dunajské luhy

Sucho najviac zasiahlo juhozápad Slovenska a Záhorie. Práve v tejto časti našej krajiny sa nachádzajú dunajské lužné lesy. Patria k posledným zvyškom lužných lesov v strednej Európe.

Sú o to cennejšie, že sa nachádzajú v srdci hlavného mesta.Taktiež v sebe ukrývajú unikátne zásoby kvalitnej pitnej vody, najrozsiahlejšie v celej strednej Európe, a viacero vodných zdrojov, ktoré zásobujú hlavné mesto a jeho okolie.

Ilustračné foto. Foto: Facebook/BROZ

Na prostredie luhov je naviazané aj veľké množstvo živočíchov. Hniezdi v ňom množstvo druhov vtákov, jelene, jazvece, líšky, ale aj náš najväčší hlodavec - bobor vodný.

Spojiť zdanlivo nespojiteľné

„Život v dunajských lužných lesoch“ bola aj téma bratislavského Game Jam-u, na ktorom súťažiaci vytvorili videohry, v ktorých môžete ubytovávať zvieratá na ostrovoch a vo vode, jazdiť po Dunaji na kajaku z plastových fliaš, regulovať výšku vodnej hladiny, aby vyhovovala lesom a živočíchom, alebo sa na chvíľu stať bobrom a s inými bobrími rodinkami si navzájom rozoberať hrádze.

Bratislava Game Jam Bratislava Game Jam je súťaž programátorov, scenáristov, grafikov, filozofov a ilustrátorov, ktorých úlohou je za víkend vytvoriť prototyp videohry. Je to priestor pre jednotlivcov a interdisciplinárne tímy, kde si môžu overiť odvážny herný dizajn a svoje schopnosti.

Vcítiť sa do problémov iných živočíchov

„Je to naozaj veľmi zaujímavá skúsenosť a ukážka toho, ako sa dajú témy ochrany prírody využiť aj v úplne inej sfére,“ myslí si Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Organizátorom pomáhala zadávať tému a bola aj súčasťou poroty.

„Hráči sa môžu virtuálne preniesť do prostredia a aj mentálne, často do perspektívy, do ktorej by sa inak nedostali, a môžu sa napríklad vcítiť do niektorých iných živočíšnych druhov a ich problémov,“ hovorí.

Dodáva, že je to zábava, počas ktorej sa v niektorých prípadoch môžu ľudia aj niečo dozvedieť a rozvíjať si rôzne schopnosti – ako napríklad strategické myslenie, reflexy a určite aj mnohé ďalšie.

„Sú iné ako bežné herné trháky, mnohé sú vizuálne krásne a so zaujímavým herným mechanizmom. Nehovoriac o zaujímavej téme, ktorej sa venujú. Hráč im musí niektoré nedokonalosti odpustiť, predsa len, vznikli za 42 hodín,“ hovorí Ľubica Fandl Drangová z organizácie Mladý pes, ktorá je organizátorka Game Jamu.

Fungovanie ekosystému v dunajských luhoch

Porotu najviac zaujala práca štvorčlenného tímu Incidental minds s hrou House them all! „Makali sme, ako sa len dalo, a odopierali si spánok,“ hovorí hlavný game dizajnér hry Boris Brnčal.

Podľa jeho slov si niektorí členovia nepospali počas dvoch dní ani 5 hodín. Výsledok je však úžasný a pobaví nielen deti, ale potrápi aj hlavy dospelých.

„Nosnou myšlienkou hry je poukázanie na fungovanie ekosystému v dunajských lužných lesoch - každé zvieratko má rado nejaké iné podmienky a je rado za iných ‚susedov‘. Témou Game Jam-u boli dunajské lužné lesy, čo nás prvotne zaskočilo a museli sme si naštudovať kopu materiálov. Snažili sme sa zistiť, čím môžu byť práve dunajské lužné lesy jedinečné a čo by sa dalo spracovať ako hra,“ doplnil 22-ročný študent mediálnej komunikácie.

Víťaznú hru si môžete zahrať na tomto odkaze.

Snaží sa pretláčať pozitívne hodnoty

Boris je aktivista a téma životného prostredia mu nie je cudzia. Okrem toho sa v hrách sa snaží pretláčať pozitívne a pokrokové hodnoty. „V hre, ktorú sme vytvorili s iným tímom na BGJ18 (President's ice), ide o osvetu o globálnom otepľovaní. V hre, na ktorej s tímom pracujeme dlhodobo (Grayton the Detective), sa zase zaoberáme problematikou bezdomovectva. Bratislava Game Jam je super v tom, že sa orientuje práve na takéto témy,“ uzavrel.