Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Krásne diela skromného rezbára už putovali do USA aj na Nový Zéland: Občas pracujem do úmoru, dobrý pocit ale stojí za to

Bez remesla si už v dnešných dňoch nevie predstaviť život. Jeho diela sú pohladením pre oči aj dušu.

Marko Savkovič a jeho umelecké diela. — Foto: archív Marka Savkoviča

ŽILINA 20. mája - Marko Savkovič mal od detstva vzťah k drevu. Už vtedy sa pokúšal vyrezávať figúrky. Neskôr vyštudoval umeleckú drevorezbu na strednej škole a po skončení štúdia pokračoval v práci, ktorá sa stala jeho koníčkom. Jeho diela už putovali aj do Českej republiky, Maďarska, Írska, USA či na Nový Zéland, no napriek tomu ostáva pokorný. Nie je vlastníkom žiadnej rezby, pretože sám hovorí, že aj majster obuvník chodí bosý.

„Najkrajšie na mojej práci je to, že je pre mňa príjemným relaxom, aj keď občas pracujem do úmoru, no čaro dobrej vykonanej práce a dobrého pocitu z výsledku zahojí všetky rany,“ hovorí pre Dobré noviny Marko Savkovič.

Kedy sa vám podarilo vyrobiť prvé umelecké dielo?

Už v detstve som vyrezával rôzne figúrky z dreva. Každá vec, ktorú som vyrobil, bola pre mňa umeleckým dielom. Tie skutočné diela však začali vznikať až po ukončení štúdia na strednej škole.

Každé vaše dielo je originálom. Čo je vašou inšpiráciou pri tvorbe?

Pri tvorbe ma najviac ovplyvňuje zákazník. Patrím k rezbárom, ktorí sú všestranne zameraní, čiže vyrezávam prakticky každú tematiku. Ide napríklad o detailné prepracovanie automobilov, lesnú techniku, reliéfnu rezbu portrétov či sochy nadmernej veľkosti. Pri práci mi je najviac nápomocná priateľka, ktorá sa taktiež venuje umeniu a spolu sa dopĺňame.

S ktorým drevom sa vám pracuje najlepšie?

Jednoznačne s lipovým, pretože je mäkké, neštiepe sa a má neutrálnu farbu.

Koľko diel sa vám už podarilo vyrobiť?

Musím sa priznať, že som ich nikdy nepočítal, no myslím si, že by sme prekročili tisícku.

Rezbár Marko. Foto: archív Marka Savkoviča

Marko sa venuje práci, ktorá sa stala jeho koníčkom. Foto: archív Marka Savkoviča

Umelecké dielo. Foto: archív Marka Savkoviča

Kam putovali vaše diela? Dostali sa niektoré z nich aj do zahraničia?

Moje diela putovali do rôznych kútov sveta. Najčastejšie robím, samozrejme, pre Slovensko, nasleduje Česká republika, no niektoré diela sa dostali aj do Maďarska, Írska, USA, Anglicka či na Nový Zéland.

Určite je to pri každej tvorbe individuálne, no koľko hodín trvá, kým sa vám podarí čosi vyrobiť?

Môže to byť pár hodín, no výroba diela môže trvať aj niekoľko mesiacov. Záleží to predovšetkým od veľkosti a zložitosti danej práce. Doposiaľ najväčším dielom, ktoré som zhotovil, bol vyrezávaný reliéf, ktorý mal cez dva metre a pracoval som na ňom bezmála dva mesiace.

Ktorú z rezieb považujete za váš najväčší úspech?

Dá sa povedať, že som hrdý na každé svoje dielo. Často po ukončení rezby len tak sedím a premýšľam nad tým, čo sa mi podarilo vytvoriť. Niektoré rezby, ako napríklad reliéfy či sochy, sú mi veľmi blízke. Môjmu srdcu najbližšie sú však nadrozmerné diela, či už ide o sochu Jánošíka alebo lavicu z obrovského javora.

Ako vnímate ostatných drevorezbárov na Slovensku? Panuje medzi vami zdravá konkurencia?

Na Slovensku je skutočne veľa skvelých rezbárov, ktorí tvoria dychberúce diela. Sú to skutoční majstri svojho remesla a práve oni sú vzormi do budúcna. Ja som však nikdy nevnímal ani neriešil konkurenciu. Vždy som sa nechal unášať na vlnách tvorby a požiadaviek zákazníka.

Foto: archív Marka Savkoviča

Dielo, ktoré pohladí oči aj dušu. Foto: Archív Marka Savkoviča

Kde môžeme vidieť vašu tvorbu?

Moje diela zväčša putujú do súkromných zbierok a k súkromným osobám. Galériu alebo podobný priestor nemám, dokonca ani nie som vlastníkom žiadnej svojej rezby, pretože ako sa hovorí – majster obuvník chodí bosý. Z času na čas sa však podarí umiestniť moje dielo na verejnom priestranstve a vtedy mám veľkú radosť, že moja práca prináša potešenie väčšej skupine ľudí.

Čo pre vás znamená remeslo?

Ako sa hovorí – remeslo má zlaté dno, a to platí aj v mojom prípade. Najkrajšie na mojej práci je to, že je pre mňa príjemným relaxom, aj keď občas pracujem do úmoru, no čaro dobrej vykonanej práce a dobrého pocitu z výsledku zahojí všetky rany.

Čo vás čaká v najbližších mesiacoch?

Nikdy som vopred neuvažoval, čo budem v daný moment tvoriť alebo akou cestou sa poberiem. Všetko prichádza v pravý čas a verím, že umelecká cesta, na ktorú sme sa spolu s priateľkou odhodlali, bola tou správnou voľbou v našom živote.

