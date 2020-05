Otváranie hraníc Slovinska pre občanov EÚ bude postupné

TASR

Uvoľňovanie režimu na slovinských hraniciach bude postupné, uviedla to slovinská vláda v nedeľu večer.

Ľubľana 18. mája (TASR) - Uvoľňovanie režimu na slovinských hraniciach bude postupné, uviedla to slovinská vláda v nedeľu večer. Vláda tak korigovala minulotýždňové vyhlásenie o úplnom otvorení hraníc pre všetkých občanov Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.

„Otváranie hraníc bude postupné, s výnimkou slovinských občanov a ľudí s trvalým pobytom v krajine,“ uvádza sa v stanovisku vlády. Hranice sa budú otvárať na základe bilaterálnych dohôd s jednotlivými štátmi Únie a bude závisieť od miestnej epidemiologickej situácie.

Upravili nariadenie

Slovinská vláda minulý týždeň oznámila, že od 31. mája uvoľní režim na hraniciach. To znamená, že do krajiny budú môcť vstupovať obyvatelia iných štátov EÚ bez toho, aby museli ísť do povinnej karantény. Teraz toto nariadenie vláda upravila.

Rakúsko v dôsledku toho medzičasom odstránilo Slovinsko zo zoznamu krajín, do ktorých môžu jeho občania od 15. júna cestovať, keďže zdieľa hranicu s jedným z najsilnejšie zasiahnutých štátov - Talianskom.

Slovinsko dosiaľ zaznamenalo 1466 prípadov nákazy koronavírusom a 104 úmrtí.