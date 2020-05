Michaela Mäsiarová

Dnes o 10:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Budapešť za pár týždňov vybudovala 20 km cyklotrás. Vďaka pandémii sa dostávajú chodci a cyklisti do popredia

Európske hlavné mestá chcú využiť postpandemické opatrenia na rozvoj cyklotrás a bezpečného priestoru pre chodcov. Globálny dopad pre ovzdušie môže byť úžasný.

Ilustračné foto — Foto: Pexels.com/Immortal Shots, Justice Ejele

ATÉNY 19. mája - Svetové metropoly využívajú pandémiu a rôzne opatrenia k vývoju novej éry miest bez automobilov. Hlavné mestá chcú prispôsobiť viac chodcom či cyklistom.

Starosta Atén sa nedávno vyjadril, že doslova chce „oslobodiť mestský priestor od áut“. V Paríži je zasa pre vedenie mesta motiváciou najmä zachovanie nízkej úrovne znečistenia ovzdušia. V Berlíne pribudlo niekoľko desiatok nových cyklistických trás takmer zo dňa na deň, pričom niektoré ulice sú vyhradené už výlučne pre peších.

Hlavné mestá po celom svete radikálne menia imidž a vplyvom pandémie dochádza k výrazným zmenám infraštruktúry v mene ekológie a v prospech ľudského zdravia. Ako informuje portál The Guardian, tieto opatrenia a radikálne inovácie spojené s prázdnymi ulicami tiež dávajú tamojším úradom priestor k realizácii a samotnému urýchleniu rozsiahlych projektov.

Paríž

Hlavné mesto Francúzska už teraz hlási cez 30 kilometrov nových jazdných pruhov a hlavné cesty, ako sú napríklad Rue de Rivoli alebo Rue Saint Antoine, uzatvárajú postupne pre autá úplne. Parížania tiež vo veľkom využívajú ponuku mesta, v rámci ktorej môžu využiť nárok finančného príspevku v hodnote 50 eur na opravu či renováciu svojho bicykla.

Atény

Hlavné mesto Grécka len minulý týždeň predstavilo plán, v rámci ktorého vedenie mesta chystá pre cyklistov a chodcov vyčleniť 50 000 metrov štvorcových verejného priestranstva. Jeden z najambicióznejších plánov zahŕňa prepojenie archeologického náleziska v centre s pešou zónou.

Okolie legendárnej Akropoly by tak malo byť v blízkej budúcnosti už úplne bez áut. Starosta Kostas Bakoyannis na záver vyhlásenia priznal, že nebyť pandémie, tak by tak rozsiahla zmena infraštruktúry trvala možno roky.

Budapešť

Maďarskej metropole sa vplyvom pandémie podarilo dotiahnuť do víťazného konca čosi, čo má radnica na stole už viac ako rok. Na tých najrušnejších budapeštianskych diaľniciach a cestách konečne zriadila dlho sľubované a takmer 20 kilometrov dlhé pruhy pre cyklistov. O ďalšom postupe zmien tohto typu má rozhodnúť verejná debata.

Miláno a Rím

Ďalšie mestá, v ktorých vo veľkom pribúdajú doslova z noci do rána nové cyklistické pruhy a pomerná časť verejného priestranstva sa prispôsobuje chodcom, sú aj Dublin či Miláno. To sľubuje do leta 22 kilometrov nových cyklotrás, Rím dokonca 150 kilometrov.