TASR

Dnes o 14:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pred plánovanými operáciami už nebude nutné byť v 14-dňovej karanténe

Na Slovensku sa ruší podmienka 14-dňovej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi.

Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) - Na Slovensku sa ruší podmienka 14-dňovej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi. Testovanie na ochorenie COVID-19 pred plánovanou operáciou bude len u rizikových pacientov, po indikácii lekárom.

Predoperačné vyšetrenia opäť realizujú všeobecní lekári či internisti. V pondelok to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pred rokovaním vlády.

„Hlavní odborníci na jednotlivé lekárske odbory vydajú svoje usmernenia a ja na základe nich vydám príkaz ministra. Dnešným dňom by sme boli radi, aby sa systém prípravy pacienta i plánovaných operácií vrátil do obdobia pred pandémiou. Jedinou novinkou bude to, že sa v prípade potreby u rizikových pacientov zváži test na COVID-19,“ spresnil minister.

Na Slovensku sa podľa jeho slov podarilo eliminovať ochorenie COVID-19 na úplné minimum. Ako tvrdí, z tohto dôvodu bolo potrebné prehodnotiť prísne protiepidemické opatrenia v zdravotníctve. „Je dôležité, aby zdravotníctvo začalo fungovať naplno tak, ako sme boli doteraz zvyknutí,“ skonštatoval Krajčí.

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre chirurgiu Juraj Pechan tvrdí, že priaznivá situácia umožňuje zjednodušiť pacientom život a pristúpiť k operáciám, ktoré sa doteraz odkladali. „Stotožnili sme sa s navrhovanými opatreniami, ktoré zjednodušia realizáciu predoperačných vyšetrení i operačných zákrokov v nemocniciach,“ povedal s tým, že tento krok má zlepšiť prístup pacientov k operáciám.

Spustenie estetických zákrokov a zákrokov, ktoré znesú odklad, očakávajú odborníci na jeseň. Pechan poznamenal, že všetky doteraz odložené operácie sa nebudú dať dohnať za jún. Ak Slovensko výrazne nezasiahne druhá vlna pandémie nového koronavírusu, očakáva, že všetky "resty" z hľadiska operácií budú do konca roka vyriešené.