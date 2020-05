Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Gorily si pri jedení vytvárajú vlastné roztomilé pesničky o jedle. Vypočujte si ich

Zdá sa, že gorily majú s ľuďmi oveľa viac spoločného, než sme si mysleli.

Gorila. — Foto: Pixabay/Cairomoon

BERLÍN 18. mája – Nemeckí vedci v Kongu prišli na zábavný fakt o gorilách, o ktorom doposiaľ netušili. Tieto africké primáty si počas toho, ako jedia, pohmkávajú a dokonca aj spievajú.

Zvolanie k jedlu a s tým súvisiace zvuky boli doposiaľ spozorované len pri šimpanzoch a bonobo. Informuje o tom magazín New Scientist. Keď gorily hmkajú, vydávajú nízkofrekvenčný zvuk, ktorý znie ako povzdych či pradenie mačky.

Nikdy nespievajú dvakrát to isté

Okrem toho vytvárajú sériu rôznorodých tónov, ktoré pripomínajú náhodnú melódiu.

Ale nie je to tak, „že spievajú jednu pieseň dookola,“ doplnila odborníčka na primáty Eva Luef „Vyzerá to skôr, že si vytvárajú vlastné malé pesničky o jedle,“ ozrejmila.

V prírode spieva strieborný chrbát

Podľa Aliho Vella-Irvinga zo zoo v Toronte sa správanie goríl líši podľa toho, či sú vo voľnej prírode alebo v zajatí. V zoo si každá jednotlivá gorila spieva. V divočine je to hlavne dominantný samec - strieborný chrbát.

Vedci sa domnievajú, že vydávanie zvukov využíva dominantný samec na to, aby informoval skupinu, že stále prebieha príjem potravy a nie je ešte čas k presunu. „Je to on, kto rozhoduje za skupinu,“ vysvetľuje Luef. „Informuje skupinu, že všetko je OK. Teraz jeme,“ doplnila.

Sociálny tlak by mohol viesť k flexibilite v jazyku

Spev a hmkanie goríl počas jedla by podľa vedcov mohli priniesť viac svetla do toho, ako sa vyvíjala ľudská reč.

Vzhľadom na to, že medzi jednotlivcami aj druhmi je toľko rozdielov, rozprávanie počas jedla poskytuje dobrý spôsob, ako študovať pôvod jazyka, hovorí psychologička Zana Clay z univerzity v Briminghame.

„Poskytuje skvelý prehľad o pôvode a význame v živočíšnych signáloch a tiež o sociálnych tlakoch, ktoré by mohli viesť k flexibilite, ktorú vidíme v jazyku,“ uzavrela.