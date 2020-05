Michaela Mäsiarová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Definitívny koniec uhoľného priemyslu? Odborníci tvrdia, že po pandémii sa už nikdy nezotaví

Kríza dala zelenú energii z obnoviteľných zdrojov - v súčasnosti je totiž bezpečnejšou investíciou. Pandémia teda len urýchlila aj tak predpovedaný scenár.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Benita Welter, Pexels.com/Philip Ackermann

LONDÝN 18. mája - Globálny uhoľný priemysel sa z pandémie Covid-19 „nikdy nezotaví“, predpovedajú priemyselní odborníci. Momentálna kríza totiž len poukázala na výhody energie z obnoviteľných zdrojov. Tá sa v súčasnosti javí ako definitívne lacnejšia alternatíva pre spotrebiteľov a výrazne bezpečnejšia investícia pre investorov.

Počas pandémie sa tak len zrýchlil odklon od škodlivých a ovzdušie znečisťujúcich fosílnych palív, s ktorým odborníci rátajú v dlhodobom horizonte a na konci ktorého je úplná eliminácia uhoľného priemyslu.

Už dnes hlási predčasné uzavretie elektrární v súvislosti s pandemickými opatreniami niekoľko krajín s dodatkom, že k ich opätovnému otvoreniu zaručene nepríde. Uhoľný priemysel tak podľa všetkého definitívne globálne zanikne po viac ako 200 rokoch.

Katastrofické klimatické scenáre zánik uhlia výrazne zmierňuje

Najhoršie klimatické scenáre by sa tak vplyvom novej a ekologickejšej cesty stali omnoho menej pravdepodobné. Tie najhoršie predpovede totiž zahŕňajú fakt, že by sa uhoľný priemysel využíval do konca storočia.

Aj preto bol tento priemysel dlhodobo terčom klimatického aktivizmu a tlak prirodzene rástol. Pandémia tak v konečnom dôsledku len odhalila slabosti priemyslu v širšom kontexte a urýchlila proces jeho zániku.

Ako je to v EÚ

Keďže celkový dopyt po elektrine klesol, mnoho krajín radikálne znížilo v prvom rade spaľovanie uhlia. Dôvod je jednoduchý. Je drahšie ako veterné systémy, ako plyn, a je výrazne drahší v porovnaní so solárnou energiou.

V rámci Európskej únie sa dovoz uhlia pre tepelné elektrárne v posledných mesiacoch prepadol takmer o dve tretiny a dosiahol tak historicky najnižšiu hodnotu. Z krízy sa tak už zrejme nemá šancu spamätať. Informáciu priniesol portál The Guardian.