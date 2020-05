TASR

Dnes o 10:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Projekt Darujme pomohol od začiatku marca vyzbierať viac ako 700 000 eur

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 16. mája (TASR) – Individuálni darcovia darovali od začiatku marca cez internet vyše 700 000 eur.

Zaznamenal to vo svojom darcovskom systéme slovenský projekt Darujme.sk, ktorý založila organizácia Centrum pre filantropiu (CpF) s cieľom pomôcť neziskovému sektoru získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov prostredníctvom internetu. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Darujme.sk Jenka Korbellová.

Veľká vlna solidarity

„Od vypuknutia koronakrízy sledujeme obrovskú vlnu solidarity. Mnohí ľudia, aj keď nečakane zostali doma, chcú pomáhať a svojimi online darmi podporujú mimovládne organizácie. Najmä tie, ktoré napriek tomu, že im to nikto nenariadil, zostali v teréne a pomáhajú ľuďom bez domova, zraniteľným komunitám, seniorom či zdravotníkom,“ uviedla manažérka projektu Darujme.sk Zuzana Behríková.

Od začiatku marca tak prešlo podľa Korbellovej k organizáciám cez Darujme.sk spolu 29 943 darov od 17 448 individuálnych darcov v celkovej výške 702 443 eur.

Vyzbierali dokopy takmer jeden milión eur

Ak by sa však darcovské príspevky zrátali od začiatku roka, tak sa dokopy stihol vyzbierať už takmer jeden milión eur. Od januára do polovice mája sa podarilo cez internet vyzbierať 983 735 eur. Korbellová informovala, že v porovnaní za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je to nárast o 44 percent. V roku 2019 to bolo za celých 12 mesiacov 1 555 695 eur.

„Úloha mimovládnych organizácií v spoločnosti má nezastupiteľnú úlohu, čo sa ukázalo na ich rýchlej reakcii aj v tejto situácii. Sme veľmi radi, že tisíce darcov to oceňujú a pomáhajú tam, kde je to potrebné. Čoraz viac darcov je ochotných podporovať organizácie dlhodobo – už viac ako 5000 darcov má nastavené pravidelné mesačné dary, vďaka ktorým si organizácie môžu v predstihu plánovať aktivity a napĺňať tak svoj verejnoprospešný účel,“ dodala Behríková s tým, že bez individuálnych darcov by bola činnosť mnohých organizácií v ohrození, a preto je ich podpora aj naďalej veľmi potrebná.