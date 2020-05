TASR

NHL: Hemský sa už k hokeju nevráti, stopku mu vystavil boľavý bedrový kĺb

Český hokejista Aleš Hemský sa rozhodol vo veku 36 rokov definitívne ukončiť profesionálnu hráčsku kariéru.

Na snímke Čech Aleš Hemský (vľavo) v nájazde na slovenského brankára Jána Laca. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 15. mája (TASR) - Český hokejista Aleš Hemský sa rozhodol vo veku 36 rokov definitívne ukončiť profesionálnu hráčsku kariéru. Majster sveta z roku 2005 a bronzový medailista zo ZOH 2006 v Turíne to potvrdil v rozhovore pre denník Sport.

Hemský odohral svoj posledný zápas 20. októbra v drese Montrealu Canadiens. Uplynulé dva roky ho trápili následky otrasu mozgu. Keď už to vyzeralo, že by sa k hokeju mohol vrátiť, vystavili mu stopku problémy s bedrovým kĺbom. Rozhodnutie o uzavretí kariéry v ňom dozrelo vlani na konci leta

„Pochopil som, že sa s koncom musím definitívne zmieriť. Nikde som to nevyhlasoval, nič som nezvolával, len vo vnútri som vedel, čo nastáva," povedal pre Sport bývalý krídelník, ktorý v NHL odohral za Edmonton, Ottawu, Dallas a Montreal dokopy 845 zápasov základnej časti. V nich strelil 174 gólov a pridal 398 asistencií. V play off si pripísal 43 štartov so ziskom 21 bodov (7+14).

„Keď som sa v Montreale dostával z otrasu mozgu, myslel som si po čase, že som v pohode, trénoval som a chcel som sa vrátiť. Do NHL už asi nie, ale do Európy ma to lákalo. Alebo úplne domov. Veril som, že sa do toho dostanem, ale postupom času som zistil, že na tom veľmi dobre nie som,“ povedal šampión českej extraligy v drese Pardubíc z roku 2005, ktorý v súčasnosti žije s manželkou a dvoma deťmi v Dallase.

„Trvalo mi takmer dva roky, než som sa z problémov vyhrabal. A keď už som veril, že sa mi návrat vydarí, ozval sa mi bedrový kĺb. Lekári tvrdili, že neodohrám viac než 20 percent zápasov. Pochopil som, že to je konečná,“ dodal.