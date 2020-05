Lenka Miškolciová

Dnes o 14:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na pamiatku pre zosnulú manželku vysadil 6000 dubov. Až o 15 rokov ľudia pochopili prečo

O farmárových plánoch nemal nikto ani poňatia. O 15 rokov však vytvoril jeden z najkrajších pohľadov, aké kedy môžete uzrieť.

Manželia Howesovci. — Foto: Twitter/ArdenHillNY

KINGSWOOD 17. mája - V tichosti, bez zrakov zvedavých susedov či senzáciechtivých novinárov sa istý muž rozhodol vytvoriť ten najromantickejší dôkaz lásky pre svoju zosnulú manželku.

Jedinečný dôkaz lásky

Keď sa Winston Howes pred 15 rokmi pustil do uskutočnenia tohto gigantického dôkazu lásky, nikto nemal o jeho úmysloch ani tušenia. Bol to predsa farmár a nikoho neprekvapilo, že celé dni trávil tvrdou prácou. Jeho dielo by pravdepodobne ostalo tajomstvom navždy, keby jedného dňa nad ním nepreletel teplovzdušný balón riadený Andym Colletom.

„Bol to jeden z najúžasnejších pohľadov, aké som kedy z balóna videl,“ povedal Andy Collet pre The Telegraph.

Pole upravil do tvaru srdca

Keď manželka farmára Janet zomrela, Howes začal s výsadbou stromov na ploche viac ako 6 árov. Pole upravil do tvaru srdca so špicom smerujúcim k domu, kde Janet prežila svoje detstvo. Hranu srdca zdobí pás žltých narcisov, obľúbených kvetov manželky Janet.

Pre toto romantické gesto len ťažko nájdeme konkurenta, keďže srdce je viditeľné aj z vesmíru.

Foto: awh

Foto: awh

Foto: awh