Chorvátsko nepozorovane otvorilo hranice. Turisti môžu k moru, ak splnia jednu podmienku

Úrady povoľujú zahraničným turistom vstúpiť do krajiny v troch konkrétnych situáciách. Má to však jeden háčik.

ZÁHREB 15. mája - Zahraniční turisti podľa informácií portálu denik.cz, ktorý sa odvoláva na denník Jutarnij list, môžu od 9. mája vstúpiť na územie Chorvátska. Do krajiny môžu vstúpiť cudzinci len v troch prípadoch, pričom jedným z nich je preukázanie „ekonomického záujmu“. „Opatrenie sa v praxi vzťahuje na všetkých, ktorí majú v Chorvátsku rezervované ubytovanie,“ napísal Jutarnji list.

Aj napriek tomu, že informácia nie je spomenutá v oficiálnych dokumentoch, na tlačovej konferencii ju mal nepriamo potvrdiť minister vnútra a šéf štábu civilnej obrany Dovor Božinović.

Výnimky

Z formálneho a právneho hľadiska je vstup turistov do krajiny v rozpore s odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, v ktorých sa ustanovuje, že cudzinci môžu prekročiť chorvátsku hranicu len v troch konkrétnych situáciách, uviedol portál Slobodna Dalmacija.

Úrady povoľujú cudzincom prekročiť hranicu v prípade, že vlastnia loď alebo nehnuteľnosť v Chorvátsku, prípadne ak idú na pohreb, no musia predložiť osobitnú dokumentáciu.

Ak máte rezerváciu v hoteli, do krajiny vás pustia

Do krajiny môžu vstúpiť aj tí, ktorých pozval ekonomický subjekt, alebo tí, ktorí majú v krajine „hospodársky záujem“. Na tieto tri kategórie by sa nemala vzťahovať 14-dňová povinná karanténa.

Do poslednej kategórie by mali patriť všetci zahraniční turisti, no v oficiálnych dokumentoch sa to zatiaľ nespomína. „Môžu Chorváti, môžu aj cudzinci, môžu predovšetkým občania Európskej únie. Samozrejme, ak majú rezerváciu v hoteli a budú dodržiavať všetky opatrenia,“ uviedol Božinović.