TASR

Dnes o 08:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prezident Udinese nesúhlasí, aby sa Serie A rozbehla 13. júna

Majiteľ talianskeho futbalového klubu Udinese Calcio nevidí zmysel v skorom reštarte sezóny Serie A.

Rím 14. mája (TASR) - Majiteľ talianskeho futbalového klubu Udinese Calcio nevidí zmysel v skorom reštarte sezóny Serie A. Podľa Gianpaola Pozza by sa malo počkať na zlepšenie situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

„Musíme počkať, kým prejde kritická fáza. Až potom sa zamýšľajme nad tým, kedy reštartujeme športové a futbalové podujatia. Počty nakazených síce klesajú, ale stále sú dosť vysoké. Bola by veľká chyba unáhliť sa a začať skôr, ako to bude bezpečné,“ tvrdí prezident tímu, ktorý pred vypuknutím pandémie figuroval na 14. mieste ligovej tabuľky. Serie A prerušili 9. marca, súťaž by mohli reštartovať 13. júna.

V Taliansku evidovali vo štvrtok o 17.00 SELČ viac ako 222-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 31 000 mŕtvych. Celosvetovo je v 213 krajinách/územiach potvrdených už vyše 4,4 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 300 000 osôb.