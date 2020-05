Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dvojičky v detstve šikanovali za nadváhu a rovnaké oblečenie. Dnes sa karta obrátila a každý ich obdivuje

V detstve to nemali jednoduché, no s odstupom času si splnili sen a získali si srdcia ľudí z celého sveta.

Na snímke sú sestry, ktorým sa vďaka súťaži krásy zmenil život. — Foto: Facebook - Emily May Thomas

MERTHYR TYDFIL16. mája - Identické dvojičky si v detstve prešli šikanou. Ľudia, ktorí ich poznali, sa im posmievali za to, že nosia rovnaké oblečenie. Okrem toho im hovorili, že majú nadváhu. V puberte však zmenili svoj vzhľad a prihlásili sa do súťaže krásy. Emily vyhrala v roku 2017 Miss Teen Divine a Lucy zvíťazila v roku 2018 v súťaži Miss Enchanging World, informoval portál Shereably.

V detstve sa stretávali so šikanovaním

Dvojičky to v detstve nemali jednoduché. „Vždy sme nosili rovnaké oblečenie a ľudia na nás kričali so slovami, či máme aj rovnaké nohavičky. Bolo to hrozné bez ohľadu na to, čo sme mali,“ povedala Emily Thomas.

Keď boli v puberte, počuli o súťažiach, ktoré im zmenili život. Prvej sa zúčastnili v čase, keď mali pätnásť rokov. Obe sa podporovali, pomáhali si a zmenili svoj vzhľad.

Podporujú sa

Sen sa im nakoniec splnil. Emily vyhrala v roku 2017 súťaž Miss Teen Divine a Lucy o rok neskôr Miss Enchanging World. Obe dievčatá sú presvedčené, že vzájomnou podporou to dotiahli do víťazného konca. „Mám šťastie, že mám dvojča. Ak jedna z nás vyhrá, znamená to, akoby sme vyhrali obe. Pomáhame si so všetkým,“ dodala Lucy Thomas.

Dievčatá sú šťastné, že po súťažiach idú mnohým príkladom. Samy hovoria, že aj tí, ktorí zápasia so svojím telom, by sa mali milovať. Práve súťaže im zvýšili sebavedomie a spoznali novú komunitu ľudí.