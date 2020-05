TASR

Ak by platil optimistický scenár, vakcína proti COVID-19 by vraj mohla byť o rok

Očkovacia látka proti koronavírusu SARS-CoV-2 by mohla byť k dispozícii o rok, ak bude platiť „optimistický“ scenár vychádzajúci z údajov z už prebiehajúcich testov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Haag 14. mája (TASR) - Očkovacia látka proti koronavírusu SARS-CoV-2 by mohla byť k dispozícii o rok, ak bude platiť „optimistický“ scenár vychádzajúci z údajov z už prebiehajúcich testov. Vo štvrtok o tom podľa agentúry AFP informovala Európska lieková agentúra (EMA).

„Ak všetko pôjde podľa plánu, vidíme možnosť, že niektoré z nich (vakcín) by mohli byť pripravené na schválenie už o rok,“ uviedol na tlačovej konferencii Marco Cavaleri, vedúci stratégie EMA v oblasti biologických zdravotných hrozieb a vakcín.

Cavaleri zdôraznil, že ide len o prognózy a o ten najpriaznivejší scenár. Pripomenul, že „nie všetky očkovacie látky, ktoré prichádzajú do vývoja, sú aj schválené“. Pripomenul tiež, že „môžu nastať aj sklzy“ v procese vývoja vakcíny či jej testovania a schvaľovania.

EMA sa medzičasom vyjadrila, že je „trochu skeptická“ voči správam, že vakcína proti chorobe COVID-19 by mohla byť k dispozícii už v septembri.

Agentúra EÚ so sídlom v Amsterdame súčasne zmiernila obavy vyjadrené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), že koronavírus nového typu „nemusí nikdy zmiznúť“.

„Myslím si, že je trochu skoro povedať to, ale máme dobrý dôvod byť dostatočne optimistickí, že to (elimináciu vírusu) niektoré vakcíny dokážu,“ uviedol Cavaleri. Dodal, že by ho prekvapilo, ak by sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti COVID-19.

Od vypuknutia pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 bolo vo svete pozitívne testovaných 4 451 226 ľudí, zomrelo 298 520 chorých a vyliečilo sa ich 1 672 669.