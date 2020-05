Dominika Pacigová

Včera o 21:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Celebrity, ktorým sláva nestúpla do hlavy: Nepýšia sa majetkami, radšej pomáhajú a venujú sa rodine

Niektoré svetovo známe osobnosti idú mnohým ľuďom príkladom. Presvedčte sa sami.

NEW YORK 16. mája - Jennifer Lawrence, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio i mnohí ďalší nie sú známi iba tým, že ide o osobnosti celosvetového formátu, ale aj tým, že majú veľké srdce a peniaze pre nich neznamenajú všetko. Rozhodli sa, že svojou slávou pomôžu aj iným, uvádza portál Bright Side.

Keanu Reeves má srdce na správnom mieste

Keanu Reeves je hercom celosvetového formátu. Sám tvrdí, že peniaze sú poslednou vecou, nad ktorou by uvažoval. Už dlhé roky financuje detské nemocnice po celom svete.

V marci 2019 opäť ukázal, že má veľké srdce. Práve on sa nachádzal v lietadle do Los Angeles, ktoré bolo nútené núdzovo pristáť v kalifornskom meste Bakersfield. Nielen pre seba, ale aj pre ďalších cestujúcich vybavil dodávku, ktorá ich prepravila do konečnej destinácie.

Jennifer Lawrence pomáha neziskovým organizáciám

Jennifer Lawrence bola najlepšie platenou herečkou na svete v roku 2015 a 2016. Aj napriek tomu, že sa jej darí, nemala potrebu užívať si a kupovať si predražené veci.

Okrem toho, že žije v malom domčeku, pomáha ľuďom a neziskovým organizáciám. V roku 2016 sa rozhodla darovať dva milióny detskej nemocnici, ktorá sa nachádza v Louisville.

Sarah Michelle Gellar uprednostňuje rodinný život

Sarah Michelle Gellar začala hereckú kariéru už v rannom detstve. Aj napriek tomu, že je svetovo známou osobnosťou, uprednostňuje skromný rodinný život. Spolu s Freddiem Prinzem začali oficiálne chodiť v roku 2000, svoje áno si povedali o dva roky neskôr. Vychovali spolu dve krásne deti a herečka je aktívnym obhajcom charitatívnych organizácií.

Elijah Wood pomáha tým, ktorí to potrebujú

Elijah Wood začal s herectvom už ako osemročný. Jednou z jeho najvýznamnejších rol bol Frodo, ktorého stvárnil vo filmovej trilógii Pán prsteňov. Okrem toho, že je slávnym hercom, ktorého pozná celý svet, sa venuje charitatívnej činnosti.

Nikdy nezabúda na tých, ktorí jeho pomoc potrebujú a sám tvrdí, že jednou z najdôležitejších životných lekcií je pokora. „Vždy som myslel na iných ľudí, ich pocity a nie na svoje,“ povedal.

Mark Zuckerberg si vybral rodinu

Mark Zuckerberg počas štúdia na Harvard University založil spolu s Dustinom Moskovitzom, Andrewom McCollumom, Eduardom Saverinom a Chrisom Hughesom Facebook.

V dnešných dňoch je jedným z najbohatších a najvplyvnejších ľudí na svete. Nemá potrebu kupovať si drahé autá, namiesto párty života si vybral rodinný život. V roku 2012 sa oženil s Priscillou Chan a majú dve deti.

Robert Pattinson ostáva pokorný

Robert Pattinson je jedným z najlepšie platených hercov na svete. Priznáva, že aj napriek dobrému príjmu ostáva pokorný a nezabúda ani na charitu.

Vedci v roku 2020 potvrdili, že je najkrajším mužom na svete. Odborníci tvrdia, že anglický herec, model a hudobník má najkrajšiu mužskú tvár na svete. Podľa nich je najatraktívnejšia poloha jeho očí, brada, čelo, šírka a dĺžka nosa. Robert Pattinson nielenže predbehol Davida Beckhama, Brada Pitta a Georga Clooneyho, ale dokonca grécky vzorec krásy Phi, ktorý vyvinuli starí Gréci na základe matematiky, mu pridelil 92,15 %, informoval portál Metro.

Blake Lively a Ryan Reynolds pomohli aj v čase koronavírusu

Blake Lively a Ryan Reynolds idú mnohým príkladom. V roku 2012 si povedali svoje áno a majú tri deti. Sú slávni, úspešní, no napriek tomu nepotrebujú rozhadzovačný život.

Manželia urobili nádherné gesto aj v čase šíriaceho sa koronavírusu. Neziskovým organizáciám Feeding America a Food Banks Canada, ktoré prevádzkujú siete potravinových bánk v USA a Kanade, darovali milión dolárov, aby pomohli tým najzraniteľnejším. „Covid-19 brutálne zasiahol starších ľudí a rodiny s nízkymi príjmami. Ak môžete prispieť, prispejte, tieto organizácie potrebujú našu pomoc,“ napísal Ryan Reynolds na Twitteri.

Leonardo DiCaprio daroval tri milióny na pomoc horiacej Austrálii

Leonardo DiCaprio bol zaradený do zoznamu najlepšie platených hercov od roku 2010 do roku 2016. Okrem toho je aj náruživým aktivistom, ktorý sa snaží zachrániť našu planétu. Založil aj neziskovú organizáciu, ktorá sa zameriava na ochranu životného prostredia.

Známy herec daroval tri milióny na pomoc horiacej Austrálii. Taktiež vyzýval ľudí, aby si uvedomili vážnosť klimatických zmien.

Shailene Woodley založila spolu s mamou neziskovú organizáciu

Shailene Woodley nie je len slávnou herečkou, ale aj environmentálnou aktivistkou a obhajkyňou klímy. Dáva prednosť prírodným produktom. Spolu s mamou založili neziskovú organizáciu, ktorá vedie mladých ľudí k empatii, súcitu a zodpovednosti.