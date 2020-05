Michaela Mäsiarová

Emisie uhlíka v ovzduší klesli v Indii po prvýkrát za 40 rokov. Svet využíva menej uhlia aj ropy

Nejde však len o dôsledok odstavenia krajiny počas pandémie.

Na snímke vľavo z 28. októbra 2019 je Indická brána v Naí Dillí zahalená smogom a vpravo to isté miesto z 20. apríla 2020. Kvalita ovzdušia v Indii sa veľmi zlepšila počas obmedzenia pohybu obyvateľov v rámci koronavírusovej pandémie. — Foto: TASR/AP

INDIA 15. mája - Emisie CO2 klesli v Indii po prvýkrát po štyroch desaťročiach. A nejde len o dôsledok opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pokles spotreby elektrickej energie a konkurencie obnoviteľných zdrojov podľa analýzy webovej stránky o životnom prostredí Carbon Brief, totiž oslabil dopyt po fosílnych palivách ešte pred zasiahnutím koronavírusu. Už v marci situácia zvrátila viac ako 37-ročný trend rastu emisií v krajine. Najnovšia štúdia hovorí, že indické emisie oxidu uhličitého, klesli v marci o 15 % a je pravdepodobné, že v apríli poklesli dvojnásobne, teda až o 30 %. Prakticky teda celý pokles dopytu po energii znášali generátory spaľujúce uhlie, čo tak dramatické zníženie emisií vysvetľuje.

Znižuje sa spotreba uhlia aj ropy

Štúdia ďalej uvádza, že vo fiškálnom roku končiacom sa v marci 2020, sa dodávky uhlia znížili približne o 2 %, čo je malé, ale výrazné zníženie oproti trendu, ktorým bolo skôr zvyšovanie výroby tepelnej energie o 7,5 % ročne. Indická spotreba ropy vykazuje podobné zníženie rastu dopytu. Tento trend sa v poslednom období len znásobil vplyvom „korona“ opatrení, a to najmä v rámci dopravného priemyslu.

Predavač sladkostí prechádza cez ulicu v hustom smogu v indickej metropole Naí Dillí 12. novembra 2019. Foto: TASR/AP

Podľa údajov zverejnených Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA) na konci apríla sa svetové využívanie uhlia v prvom štvrťroku znížilo o 8 %. Naopak, veterná a solárna energia zaznamenala v medzinárodnom meradle mierny nárast. Hlavným dôvodom je, že uhlie sa stalo hlavným prvkom poklesu dopytu po elektrine a jeho každodenná prevádzka je teda o to drahšia. Po nainštalovaní solárneho panelu alebo veternej turbíny sú prevádzkové náklady nižšie, a preto majú krajiny tendenciu uprednostňovať ich. Naopak, tepelné elektrárne - tie, ktoré sú poháňané uhlím, plynom alebo ropou - vyžadujú, aby ste na výrobu energie kupovali palivo.

Súčasný priaznivý trend nemusí vydržať, ľudia musia naliehať

Analytici však varujú, že pokles využívania fosílnych palív nemusí zotrvať. Hovorí sa, že keď pandémia ustúpi, existuje riziko, že emisie sa opäť zvýšia, keď sa krajiny pokúsia naštartovať svoje ekonomiky.

Analýza spoločnosti Carbon Brief však naznačuje, že existujú dôvody domnievať sa, že by India mohla tento trend zvrátiť. Kríza spôsobená koronavírusom totiž zvrátila dlhotrvajúce finančné ťažkosti v indickom uhoľnom sektore a indická vláda dokončuje záchranný balík, ktorý by mohol prevýšiť 900 miliárd rupií (12 miliárd dolárov).

Ochrancovia životného prostredia dúfajú, že práve obyvatelia Indie, ktorí sa aktuálne tešia modrej oblohe nad hlavami, budú tí, ktorí budú na tamojšiu vládu v tomto smere výraznejšie apelovať.

Informácie prinieslo BBC.