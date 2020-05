TASR

Zákaz civilných letov je na Slovensku predĺžený do 28. mája

Zákaz civilných letov je na Slovensku predĺžený do 28. mája. Lety plánované do tohto dátumu sa teda neuskutočnia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Vladimír Benko/MV

Bratislava 14. mája (TASR) – Zákaz civilných letov je na Slovensku predĺžený do 28. mája. Lety plánované do tohto dátumu sa teda neuskutočnia. Informuje o tom Letisko M. R. Štefánika v Bratislave na sociálnej sieti. Potvrdzuje to aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na svojej webovej stránke.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok pred rokovaním vlády skonštatoval, že zatiaľ v tomto smere platí status quo. „O rozhodnutí a otvorení leteckej dopravy budeme komunikovať na vláde SR, lebo to, samozrejme, súvisí aj s režimom otvárania hraníc,“ priblížil.

Zákaz od marca

Zákaz nariadil ústredný krízový štáb od 13. marca 2020. Formálne toto nariadenie predlžuje rezort dopravy každých 14 dní prostredníctvom tzv. správy NOTAM. „Je na rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR spadajúceho pod vládu SR, ako dlho bude tento zákaz platiť,“ ozrejmilo bratislavské letisko.

Zdôraznilo, že stále platí, že osoby prilietajúce na Slovensko musia byť umiestnené v štátnej karanténe do času testovania na ochorenie COVID-19 a následne po negatívnom výsledku v domácej izolácii s celkovou dobou 14 dní. Mnohé štáty v zahraničí majú navyše stále platný zákaz vstupu cudzích občanov na ich územie.

Vybavujú repatriantov

Bratislavské letisko je naďalej otvorené 24 hodín denne. Zatvorené sú však všetky obchodné prevádzky s výnimkou potravín. Formálne nie sú zakázané odlety zo Slovenska. Zakázané sú civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území SR.

Letisko aj naďalej vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia, nákladné lety vrátane nákladných letov so zdravotníckymi pomôckami, záchranárske, humanitárne, technické či štátne lety.