Naša pražiareň dokazuje, že aj Slovensko je krajinou kávy: Tá ich vyhrala vo svete už 23 medailí a vy ste o nej možno ani nepočuli

Predstavujeme vám slovenskú pražiareň kávy, ovenčenú niekoľkými cenami, ktorá rozvoniava už v niekoľkých slovenských mestách.

Václav dokázal, že aj Slovensko je krajinou kávy. — Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

BRATISLAVA 14. mája – Káva sa pre mnohých z nás stala akýmsi relaxačným rituálom, ale aj príjemnou pripomienkou dovoleniek, výletov, ale aj bežných alebo výnimočnejších chvíľ strávených s rodinou a priateľmi.

Niektorí z nás, aspoň v spomienkach, občas vysedávajú na slnkom vyhriatych terasách a vychutnávajú si „tú pravú“ – najmä voňavú a chutnú kávu. V neposlednom rade sú medzi nami aj praví kávičkári, ktorí si radi vychutnajú vo svojej šálke dúšok plnej, zlatistej, výraznejšej alebo jemnejšej kávy.

Cestovať za výbornou kávou nemusíme ďaleko. Ona vie prísť aj za nami - alebo vy k nej. Predstavujeme vám slovenskú remeselnú pražiareň kávy Zlaté Zrnko, ktorá po svete pozbierala množstvo ocenení a prestať sa rozhodne nechystá. Každého kávičkára dokáže osloviť aj po mene.

Foto: Facebook/Zlaté Znrko - Pražiareň kávy

Slovenská pražiarnička kávy je výnimočná aj tým, že napriek ešte stálym pretrvávajúcim udalostiam ohľadom koronavírusu a koronakríze, dokázala osloviť milovníkov kávy natoľko, že svoju kávu balili k zákazníkom trojnásobne viac, ako tomu bolo pred COVID-19.

Nazrite s nami za dvere pražiarničky Zlaté Zrnko, za ktorým stojí bývalý „Itečkár“ Václav Faltus, dnes zakladateľ a pražiar najoceňovanejšej slovenskej pražiarne a vychutnajte si aspoň očami kávu, ktorá získala za dva roky v Anglicku a Taliansku dovedna 23 medailí.

Tento tekutý poklad si môžete osobne vychutnať v Bratislave, Ivanke pri Dunaji, Košiciach alebo v ďalších predajniach, alebo si kávu objednať priamo cez eshop.

Káva aj s tvojím menom

Počas koronakrízy prišiel majiteľ Václav Faltus s jednoduchým, ale kreatívnym nápadom. Ten si začína obľubovať stále viac zákazníkov. Nápad si ho našiel sám.

„Pri komunikácii skrsla myšlienka poslať kávu pre „Annu“, manželku môjho bývalého spolužiaka. Zdalo sa nám to aj ako fajn nápad a už o hodinku bola na našom e-shope možnosť vybrať si vlastné meno na etiketu kávy,“ prezradil nedávno Václav pre portál Kávičkári.sk.

Aj obal kávy môže zahriať pri srdci. Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

Kávové zmesi majú pomenované podľa Shakespearových postáv, preto zákazníci boli na kávy s „menami“ už zvyknutí. Slovákom sa však rýchlo zapáčili aj personalizované kávy.

„V priebehu prvých dvoch týždňov sme vyrobili vyše 500 personalizovaných balíčkov káv. Bolo to niečo úžasné a tento obrovský záujem nás milo potešil. Keďže sme remeselná pražiareň, kávy balíme ručne a aj etikety si vyrábame sami, preto výroba personalizovanej kávy je pre nás veľmi jednoduchá.“

Voňavá a chutná káva môže naštartovať deň. Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

Vytvoriť kávu s vlastným menom alebo s menom darovaného pritom nie je vôbec zložité. Pri objednávke si zvolíme najprv kávu a potom do kolónky ku káve vpíšeme názov – meno. „Náš pražiar/grafik vyhotoví jedinečnú personalizovanú nálepku, ktorá sa nalepí na vybranú kávu. Takouto kávou s jedinečným obalom môžu zákazníci obdariť seba alebo známych, kolegov či rodinu. Je to maličkosť, ktorá vie potešiť veľa ľudí,“ vysvetľuje pražiareň.

Ako chutí víťaz alebo slovenská rarita

„Za uplynulé dva roky sme získali za naše kávy v Anglicku a Taliansku 23 medailí, čo je slovenská rarita. Bolo to na Great Taste Awards a International Taste Awards,“ prezradila pre Dobré noviny pražiareň Zlaté Zrnko.



Množstvo cien začala pražiarnička Zlaté Zrnko získavať od roku 2018. Už počas tohto roka získali jej tri kávy svetovo najuznávanejšie potravinárske ocenenie Great Taste Awards. Káva Etiópia získala dve hviezdy, čo ju zaradilo medzi 30 najlepších káv v súťaži, najpredávanejšie kávové zmesi Emília a Rómeo získali jednu hviezdu.

Kým sa káva spracuje do lahodnej podoby prejde kus cesty. Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

Slovenská pražiareň bodovala v Great Taste i v roku 2019, kde si prebrala sedem ocenení. Ocenenie dvoch hviezd získala káva Cuba, jednu hviezdu získali kávové zmesi Mária a Oliver kávy pôvodom z Brazílie a Kolumbia, Costa Rica a Etiópia uspela v kategórii filtrovanej kávy.

Tento rok zažilo Zlaté Zrnko viacnásobnú radosť. „Po prvýkrát sme sa zúčastnili talianskej potravinovej súťaže International Taste Awards a získali tak hodnotenia od talianskych odborníkov. Získali sme 1 zlatú, 5 strieborných a 7 bronzových medailí,“ dozvedáme sa o úspechoch.

Zlatú medailu získala zmes Mária, striebornú Otello a káva s pôvodom z Brazílie, Kolumbie s názvom Dôstojná, Indonézie a Kuby. Bronzovú medailu získali zmesi Olívia, Oliver, Oliver, Smrťák a kávy s pôvodom z Costa Rica, Guatemala a Indie. Zlatou medailou ocenená Mária bola v kategórii káva produkt s najvyšším hodnotením. Stala sa víťaznou kávou v tejto súťaži.

Václav Faltus je zakladateľ i pražiar najoceňovanejšej slovenskej pražiarne Zlaté Zrnko. Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

Zákazníci pražiarničku podržali

Slovenskú pražiarničku, ktorá si vyrába a balí ručne aj etikety, takpovediac podržali počas koronakrízy vlastní zákazníci. Aj vďaka nim si túto ocenovanú kávu môžeme vychutnávať bez problémov doteraz.

„Prvé dni sme začali oslovovať našich zákazníkov z predajní cez sociálne siete, aby objednávali na e-shope, po pár dňoch sa nám podarilo priam neuveriteľné – strojnásobili sme online objednávky, čím sme vykryli výpadok na predajniach. Naši zákazníci nás podržali a my sme im za to nesmierne vďační,“ vysvetlil Faltus to, ako sa vysporiadali vo firme s koronakrízou.

Ocenenia slovenskej pražiarne Zlaté zrnko. Foto: Archív Zlaté znrko - Pražiareň

Bez kávy si mnohí nevedia predstaviť svoj deň. Foto: Facebook/Zlaté Zrnko - Pražiareň kávy

Za výberom kávy stoja ľudia

„Napriek tomu, že Slovensko nie je vo svete známe, ako popredná kávová krajina, máme rastúci trend lokálnych pražiarní, ktoré sa poctivým výberom kvalitných kávových zŕn a precíznym pražením môžu zaradiť medzi najúspešnejšie pražiarne vo svete,“ myslia si kávoví odborníci v pražiarni Zlaté Zrnko.

„Úspech je najmä vďaka zákazníkom, ktorí sú ochotní za kvalitnú, chutnú a najmä čerstvo praženú kávu zaplatiť viac. Vďaka tomu pražiari môžu nakupovať drahšie, triedené a degustátormi vysoko hodnotené kávové zrná, za ktoré aj farmári dostávajú zaplatenú vyššiu výkupnú cenu.“

