TASR

Dnes o 11:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mészáros skóroval za České Budějovice, Plzeň v príprave dvakrát víťazne

Slovenský futbalista Karol Mészáros sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom stretnutí Dynama České Budějovice pred obnovením najvyššej českej súťaže.

Adrián Guľa — Foto: TASR/Pavol Zachar

Praha 13. mája (TASR) - Slovenský futbalista Karol Mészáros sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom stretnutí Dynama České Budějovice pred obnovením najvyššej českej súťaže. V stredu otvoril v 9. minúte skóre duelu s treťoligovým Táborskom a prispel k víťazstvu 5:1.

České Budějovice privítajú o týždeň v príprave Viktoriu Plzeň slovenského trénera Adriána Guľu, po koronavírusovej prestávke budú v 25. ligovom kole v stredu 27. mája hostiť Slovan Liberec. Plzeň v stredu zdolala druholigovú Duklu Praha 3:1 a konkurenčný 1. FK Příbram 4:0.

„Je zmena hrať zápasy, aj keď len takéto tréningové. Ukázalo sa, že tréningový proces je jedna vec, zápasová záťaž a súčinnosť sú vec druhá. Sme radi za túto možnosť. Máme teraz víziu, na čo sa pripravovať. Po dlhom čase sme boli plní očakávaní, ako to bude vyzerať na ihrisku, ako to hráčom sadne. Bolo tam mnoho otáznikov. Je dobré, že sme si to mohli vyskúšať, a teraz sa tešíme na ligu,“ povedal Guľa pre oficiálny web Viktorie.

Jeho zverenci figurujú po 24 kolách na druhom mieste o osem bodov za majstrovskou Slaviou Praha. V šlágri 25. kola nastúpia na trávniku pražskej Sparty.