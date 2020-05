TASR

Prešovskí hádzanári po zmenách uzavreli káder

Hádzanársky klub Tatran Prešov uzavrel káder pre sezónu 2020/2021.

Na snímke Lukáš Péchy z Hlohovca (vľavo) a brankár Prešova Mario Cvetkovič — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prešov 13. mája (TASR) - Hádzanársky klub Tatran Prešov uzavrel káder pre sezónu 2020/2021. V nedávnom období v ňom nastalo viacero zmien oboma smermi, no po príchodoch Kubánca Pavela Caballera Hernandeza a Brazílčana Guilhermeho Linharesa by už nemali nasledovať ďalšie pohyby. Podľa generálneho manažéra Miroslava Benického by mal pozmenený káder predvádzať rýchlejšiu hádzanú než v nedávnej minulosti.

„Pre sezónu 2020/2021 počítame s kádrom, ktorý tvorí 16 hráčov A-mužstva. K nim sa pripoja viacerí dorastenci, ktorých konkrétny počet a mená spresníme v letných mesiacoch. Mužstvo je vyskladané tak, že na každom poste máme dvoch hráčov. To je pre nás dôležité aj vzhľadom na pôsobenie v európskych súťažiach, teda v SEHA lige a v Európskej hádzanárskej lige (EHL),“ uviedol Benický.

Káder Tatrana prešiel po sezóne 2019/2020 viacerými zmenami. Skončilo v ňom niekoľko legionárov, ale aj slovenskí reprezentanti Lukáš Urban a Martin Straňovský. Pribudli hráči z Južnej Ameriky i Afriky: „Mužstvo bude potrebovať čas, aby sa stmelilo. Aj hráči, ktorí prídu z mimo európskych krajín, budú potrebovať priestor, aby sa adaptovali. Na druhej strane tu nebudú sami, ale budú mať aj spoluhráčov, ktorí sú buď z rovnakej krajiny, alebo aspoň rozprávajú rovnakým jazykom a majú rovnaké kultúrne zázemie, čo pomôže ich aklimatizácii.“

Generálny manažér prešovského klubu si od početných zmien sľubuje aj zmenu herného štýlu. „Máme hráčov, ktorí sú nižší, ale zároveň v mnohých ohľadoch výbušnejší, agresívnejší a rýchlejší. Chceli by sme našu hádzanú zrýchliť, predovšetkým prechod z obrany do útoku a protiútoku. Veríme, že títo chlapci, hlavne tí mladší, práve touto výbušnosťou pomôžu zmeniť našu tvár a výsledkom budú úspechy v EHL a v SEHA lige,“ uviedol Benický.