Nitra sa po druhý raz pokúsi získať titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Mesto Nitra sa bude uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.

Na snímke pohľad na Nitriansky hrad počas zimy. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 13. mája (TASR) – Mesto Nitra sa bude uchádzať o titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. Kandidatúru schválili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.

Spolu s našimi mestami budú o titul bojovať aj fínske mestá, z ktorých sa jedno stane v roku 2026 tiež Európskym hlavným mestom kultúry a bude „dvojičkou“ s víťazným slovenským mestom. Podľa primátora Mareka Hattasa má Nitra veľmi dobrú šancu titul získať.

„Sme progresívne a rastúce mesto, žiadne iné nemá taký rast, čo sa týka aj ekonomiky aj prílevu ľudí zo zahraničia. Máme tu tiež množstvo študentov, takže tu nastáva obrovská synergia, ktorá bola doteraz nevyužitá,“ skonštatoval.

Mesto v snahe získať titul EHMK podniklo viacero krokov. Už vyše mesiaca na projekte pracuje vyše 40 ľudí z nezávislej kultúrnej scény, zriaďovanej kultúry, odboru kultúry na nitrianskej radnici aj z Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

„Hneď po vyhlásení výzvy na predkladanie prihlášok sme zareagovali prípravou plánu projektu a stretnutím aktérov z kultúry a kreatívneho priemyslu v meste,“ povedala koordinátorka pre prípravu kultúrnych centier Irena Lehocká,.

Mestskí poslanci odsúhlasili na prvé kolo príprav sumu 50 000 eur. „Nitra urobila prvý krok na ceste k získaniu titulu, ktorý priťahuje pozornosť celej európskej kultúrnej komunity. Je to pre nás príležitosť reštartovať kultúrne podhubie v našom meste, verím, že to môže byť zlom. Dlhé roky sme tu spali, je čas na prebudenie. Z prieskumu a dotazníku so stovkami respondentov vyplynulo, že nám chýba infraštruktúra, kultúrne centrá, kde prevláda súčasné umenie. Berieme to ako výzvu posunúť mesto dopredu," doplnil Hattas.

Nitra sa už pred časom uchádzala o titul EHMK 2013. So svojim projektom sa mesto dostalo až do finále, kde sa stretlo s Košicami, ktoré napokon titul získali.