NHL: Liga by mala prijať opatrenia po reštarte, zakáže zrejme aj šarvátky

V zámorskej hokejovej NHL by pred obnovením sezóny mali prijať niekoľko špeciálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Na archívnej snímke je logo NHL na konštrukcii brány na štadióne hokejového klubu Nashville Predators v Nashville. — Foto: TASR/AP

New York 13. mája (TASR) - V zámorskej hokejovej NHL by pred obnovením sezóny mali prijať niekoľko špeciálnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval reportér stanice TSN Ryan Rishaug. Hráči by mali mať počas zápasov celotvárový kryt, zakázať by mali aj šarvátky.

Zástupca komisára NHL Bill Daly uviedol: „Zvážili by sme všetko, čo by nám naši odborníci a poradcovia v oblasti infekčných chorôb odporučili. Ale nie som si úplne istý, či vzhľadom na okolnosti a udalosti počas zápasov musíme pristúpiť k niektorým návrhom.“

Okrem zákazu bitiek by sa hráči nemohli púšťať ani do konfliktov po prerušení hry. Tréneri by mali na striedačke nosiť rúška a hráči by nemohli pľuť na ľade ani na striedačke. Jeden z návrhov sa týka aj vhadzovania. Okrem hráčov na vhadzovaní musia byť ostatní od bodu na vhadzovanie vzdialení 60 centimetrov a musia byť od seba v dostatočnom rozstupe.