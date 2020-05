Monika Hanigovská

Včera o 21:29 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní FOTKA DŇA: Muž s rakovinou prosil záchranárov počas prevozu len o jedno: Tí nemohli odmietnuť

Posádka vypočula prosbu 70-ročného pacienta trpiaceho rakovinou. Sanitka zastala a všetci sledovali more.

Sanitka zastala a všetci sledovali more. — Foto: Facebook/Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross

ALFIO GUGLIELMINO 12. mája – 70-ročný muž trpiaci rakovinou sa niekoľko minút pozerá na pokojnú hladinu tyrkysového mora. Túto scenériu si vychutnáva potichu spolu s dobrovoľníkmi talianskeho Červeného kríža. Vôbec by tu však nemali byť. Mali by bez prerušenia pokračovať cestou na predpísané vyšetrenia. Napriek tomu posádka sanitky zastala, lebo Nino – pacient ležiaci v nosítkach ich o to požiadal.

Takúto prosbu nedávno splnili zdravotníci onkologickému pacientovi, jednoducho ho nemohli odmietnuť.

„Pán Nino, muž zobrazený na fotografii, je onkologickým pacientom. Má asi sedemdesiat rokov a my ho sprevádzame do nemocnice na rôzne návštevy, rádioterapeutické sedenia, terapiu so zvieratami a mnohé ďalšie,“ informujú talianski zdravotníci.

Malé gestá urobia veľa

V jedno sobotné ráno mali pacienta ako vždy odviesť na mnohé odborné vyšetrenia. Miesto toho sa najprv zastavili pri mori. „Toto je čas láskavosti. Čas, keď aj malé gestá robia veľmi veľa,“ opísali moment zdravotníci, ktorí zvečnili na spoločnom zábere. Jediný záber si vyslúžil vyše 3-tisíc lajkov a množstvo pozitívných správ.