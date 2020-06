Inzercia

Leto sa blíži. Ktoré opaľovacie krémy sú najlepšie?

Leto je za rohom a to je ideálny čas začať sa obzerať po vhodnom opaľovacom kréme. Nebudeme si klamať, horúce lúče si nevyberajú a chrániť pred nimi by sme sa preto mali naozaj všetci. Viete, ktorý opaľovací krém je pre vás ten najvhodnejší a podľa čoho si máte vyberať? Čítajte ďalej.

Ako si vybrať vhodný opaľovací krém

Pomaly ale isto prichádza leto a s ním aj prvé horúce lúče. Skvelým základom toho, aby sme sa nespálili, je práve výber vhodného opaľovacieho krému pre vás. Viete, ktorý to je? Poradíme vám tiež, čo znamenajú jednotlivé čísla na opaľovacích krémoch. Možno by ste boli prekvapení, koľko ľudí nemá o nich ani páru. Zorientovať sa v SPF faktoroch pritom vôbec nie je žiadna veda. Ak si chcete vybrať správne opaľovacie krémy, nasledujúce riadky budú pre vás veľmi nápomocné.

Druhy UV žiarenia

Poznáme 3 typy UV žiarenia. Na mysli máme žiarenie typu A,B a C, pričom každé z nich je pre ľudské telo škodlivé. Pri opaľovaní na nás vplývajú žiarenia A a B, ktoré poškodzujú DNA kožných buniek a môžu nielen za našu začervenanú pokožku, ale aj oveľa závažnejšie ochorenia ako napríklad rakovinu kože.

UVA žiarenie

UVA žiarenie tvorí najväčšiu časť UV žiarenia, presnejšie predstavuje zhruba 90%. Tento typ žiarenia preniká do našej pokožky najhlbšie, dôsledkom čoho je často suchá pleť. To však stále nie je všetko. V koži sa tiež vytvára voľné radikály, ktoré napríklad zvyšujú riziko rakoviny kože. UVA žiarenie však nepriaznivo vplýva aj na náš zrak, čo znamená, že pri dlhodobom pôsobení môže prispieť k poškodeniu alebo dokonca strate zraku.

UVB žiarenie

UVB žiarenie má síce o niečo kratšiu vlnovú dĺžku ako práve spomínané UVA, jeho pôsobenie však môžeme spozorovať na našej koži okamžite. Na mysli máme práve začervenanie, v podobe spálenín. Rovnako tiež negatívne vplýva aj na náš zrak.

UVC žiarenie

Do tretice nemôžeme opomenúť ani UVC žiarenie. Na rozdiel od ostatných typov žiarenia, nám UVC dokáže ublížiť už aj v malých dávkach. Skvelou správou však je, že sa stráca už v stratosfére, čiže na Zem nedopadne. Stretnúť sa s nim však môžete napríklad v potravinárskom alebo zdravotníckom priemysle a využíva sa tiež napríklad na dezinfekciu.

Čísla na opaľovacích krémoch

V súčasnosti existuje na trhu nespočetné množstvo prípravkov na opaľovanie. V ponuke nájdete mlieka, oleje, spreje či krémy na opaľovanie v závislosti od toho, ktorú formu preferujete. Nech je však vaša voľba akákoľvek, dôležité je to, aby váš obľúbený prípravok dokázal ľahko odfiltrovať UVA aj UVB žiarenie. Docieliť by to mali buď vďaka fyzikálnemu alebo naopak chemickému filtru.

Fyzikálny filter

Tento typ filtra pracuje na princípe odrazu. Na koži dokáže pomocou mikrokryštálikov vytvoriť súvislú vrstvu, ktorá odráža dopadajúce lúče. Tie sa potom nemajú ako ostať pod kožu, vďaka čomu vzniká na nej ochrana. V praxi to znamená asi tak, že krém sa po aplikácii do pokožky nevstrebe, ale zanechá na nej biely film. Tento typ krémov je vhodný najmä pre deti a tiež ľudí s citlivou pokožkou.

Chemický filter

Vyberať si môžete aj prípravky, ktoré pracujú na báze chemického filtra. Vhodné sú najmä pre ľudí s normálnou pleťou. Prípravky nadobúdajú účinnosť v momente, keď sa vstrebú do pokožky.

Čo je to SPF faktor

Viete, čo to je SPF faktor? Toto označenie sa používa na označenie stupňa ochrany pred UVB žiarením. Aby sme však boli úplne presný, číslo SPF nám udáva to, o aký násobok času môžete po nanesení vami zvoleného opaľovacieho prípravku predĺžiť svoj pobyt na slnku bez toho, aby vaša koža zostala spálená. Tu je však nevyhnutné poznamenať, že tento čas je u každého z nás individuálny, nakoľko veľmi veľa záleží práve na tom, aký sme fototyp.

Ak patríte ku svetlejším typom a ku začervenaniu dochádza už po 10 minútach na slnku, tak opaľovací krém so SPF 30 by mal toto vaše začervenanie oddialiť o približne 300 minút.

Odolnosť voči vode

Okrem SPF faktoru by ste si mali na obaloch vašich obľúbených produktov prečítať aj odolnosť voči vode. Pred samotným nanášaním si vždy dôkladne prečítajte pokyny na obale. Nedostatočné, alebo naopak nadbytočné množstvo prípravku môže potlačiť tieto vodeodolné účinky.