Osviežujúci mentol - prečo ho Slováci milujú?

Mäta sa dodnes teší veľkej popularite. Dokazuje to aj nedávny prieskum NMS Market Research, z ktorého vyplynulo, že až 77 % Slovákov má rado mentolovú príchuť.

BRATISLAVA 13. mája - Každý z nás má svoje obľúbené príchute. Či už ide o žuvačky, cukríky alebo čaj, mentol patrí medzi najvyhľadávanejšie chute u mnohých Slovákov. Kto holduje nerestným pôžitkom, pochutná si na mentolovej čokoláde, alkohole alebo si zapáli mentolovú cigaretu. A práve fajčiari, ktorí si radi doprajú „mentolku“, by mali spozornieť. Od 20. mája totiž z pultov nadobro zmiznú.

Od antických bohov a mysliteľov až do barov na Kube

Mäta, z ktorej sa mentol vyrába je súčasťou nášho života od pradávna. Podľa legendy Perzefóna, manželka boha podsvetia Háda, premenila nymfu Minthe kvôli žiarlivosti na rastlinu. Hovorí sa, že rastlina dostala meno po nej. Zmienky o mäte sa našli už aj u Hippokrata či Aristotela, no jej veľkým milovníkom bol údajne aj Leonardo da Vinci, ktorý si ňou rád ozvláštnil šaláty a omáčky. Juhoamerickí Indiáni ju tiež radi používali – odtiaľ pramenia aj korene koktailu Mojito.

Nenechajte sa mýliť, mäta vás neochladí

Mäta sa dodnes teší veľkej popularite. Dokazuje to aj nedávny prieskum NMS Market Research, z ktorého vyplynulo, že až 77 % Slovákov má rado mentolovú príchuť. Pýtali sa v ňom taktiež, čo sa ľudom ako prvé vybaví, keď sa povie mentol. Na popredných priečkach prieskumu boli sviežosť či chlad. Je zaujímavé, že mäta navodzuje chladivý pocit napriek tomu, že sama o sebe teda rozhodne nechladí. Pri styku s pokožkou a sliznicami spúšťa teplotné receptory TRPM8, ktoré vyšlú signál o schladení do mozgu a takto nastupuje zdanlivý pocit ochladenia.

Kde sa vzali mentolové cigarety

Na pocit chladivého osvieženia vsadili aj výrobcovia cigariet, ktorí pred takmer sto rokmi uviedli na trh mentolové cigarety. Ako mnoho vynálezov, vznikli úplnou náhodou, keď si Lloyd Hughes, prezývaný Spud, vložil cigarety do plechovej škatuľky, kde mal pred tým mentolové kryštáliky a tie cigaretám dodali sviežu príchuť. Takto vznikla prvá značka mentolových cigariet s názvom Spud, ktorá sa postupne začala tešiť dosť veľkej obľube. Zakrátko si jeho vynález všimla úspešná tabaková firma a v roku 1926 kúpila od vynálezcu patent aj značku za na tú dobu veľmi slušných 90 000 dolárov. Dnes už asi neexituje tabaková spoločnosť, ktorá by v portfóliu nemala aspoň jeden takýto produkt.

„Mentolky“ končia, čo ďalej

Podľa odhadov výrobcov si tzv. mentolky dopraje zhruba 400 tisíc dospelých fajčiarov v Čechách a 150 tisíc na Slovensku. Niet divu, mentolová príchuť jednak maskuje nepríjemnú chuť horiacej cigarety a tiež navodzuje pocit osvieženia prostredníctvom našich receptorov. Dňa 20. mája 2020 sa však z predajných pultov v rámci Európskej únie nadobro stratia všetky mentolové a kapsulové cigarety. Začne totiž platiť dokument, vychádzajúci z tabakovej smernice EÚ, ktorá zakazuje predaj cigariet s mentolovou príchuťou.

Aké budú kroky fajčiarov zistíme až po tomto dátume, no možností je niekoľko. Najlepšou by bolo prestať fajčiť úplne. Mnohí fajčiari však vedia, že to nie je také ľahké. Pre tých, ktorí prestať nevedia alebo ani nechcú, existujú alternatívy, ktoré budú mentolovú príchuť naďalej ponúkať. Sú to napríklad e-cigarety a zariadenia na zahrievanie tabaku ako IQOS.

Odborníci a mnohé štúdie sa zhodujú, že prechod na takúto alternatívu je lepšou voľbou pre vaše zdravie, nakoľko neobsahuje toľko škodlivých látok, ako cigarety. Prechod na bezdymové alternatívy by podľa prieskumu zvážilo až 43 % opýtaných fajčiarov mentolových cigariet.

Online prieskum realizovala česká spoločnosť NMS Market Research v dňoch 3. – 9. 1. 2020 na vzorke 1000 respondentov z ČR a 1000 respondentov zo SR.

Prieskum spoločnosti Kantar na vzorke 1231 dospelých fajčiarov z ČR a 881 dospelých fajčiarov zo SR, december 2019 (6mma)).