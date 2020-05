Tímea Gurová

Dnes o 12:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Milióny korytnačiek sa vydali na prvú cestu do mora cez deň. Na prázdnych plážach sa cítia bezpečne

Korytnačie mláďatá po vyliahnutí zvyčajne čakajú na zotmenie, aby sa spoločne vydali na cestu do mora a vyhli sa nebezpečenstvu.

Odborníci odhadujú, že sa v indických plážach nachádza až 60 miliónov korytnačích vajíčok. — Foto: Youtube: RTÉ News

RUSHIKULYA/INDIA 14. mája – Vyľudnené pláže v čase svetovej krízy predstavujú pre morské korytnačky raj na zemi. Podľa indických úradov bude počet morských korytnačiek vyliahnutých na pláži tento rok mimoriadne vysoký, píše portál rte.ie.

Olive ridley je druh korytnačky, ktorý svoje vajíčka kladie v zime alebo skoro na jar na pláž a to hlavne v noci. Vyhýba sa ľuďom. Po 45 dňoch sa vyliahnú mláďatá, ktoré sa snažia dostať do mora a to opäť v noci.

Korytnačky sa vo veľkom presúvajú do mora. Foto: YouTube RTÉ News

Tento rok je však výnimočný. Po prvý raz bolo možné korytnačky vidieť aj cez deň, pričom na indickej pláži Rushikulya zdokumentovali milióny malých korytnačiek, ktoré sa na svoju prvú cestu do mora vydali cez deň.

Odborníci odhadujú, že sa v piesku indických pláží tento rok nachádza asi 60 miliónov vajíčok. Korytnačie mláďatá sa na vyľudnených plážach cítia bezpečne.

Svetový fond na ochranu prírody uviedol, že tento druh korytnačiek sa hniezdi na malom počte miest, preto narušenie hoci len jednej pláže, je nebezpečné pre ich existenciu.