Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:00 Česi majú plán, ako bojovať so suchom: Všetky novostavby budú povinne zachytávať dažďovú vodu

S návrhom novely vodného zákona, prišlo Ministerstvo životného prostredia.

Ilustračná foto — Foto: Unsplash/Christian Wiediger

PRAHA 13. mája - Česká republika zažíva extrémne sucho. Podľa odborníkov sa odhaduje, že ide o najväčšie sucho za posledných 500 rokov. Naši západní susedia to však nechcú nechať len tak. České ministerstvo životného prostredia prišlo s novým návrhom, ktorý zadrží potrebnú vodu. Zmena v novele vodného zákona chce zaviesť pri novostavbách povinnosť akumulovať dažďovú vodu.

Zmena v novele vodného zákona by mala platiť od roku 2021. V utorok to uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní Národnej koalície pre boj so suchom minister životného prostredia Richard Brabec (ANO). Informáciu priniesol s odvolaním sa na ČTK portál zpravy.aktualne.cz.

Pribudne jazierok aj zelených striech

Podľa ministra budú musieť investori v rámci nových projektov budovať zároveň retenčné nádrže, prípadne vodu vsakovať a postupne uvoľňovať napríklad prostredníctvom jazierok. Možnosťou tiež bude využiť dažďovú vodu na zalievanie, či zelenú strechu.

„Odtok dažďovej vody do kanalizácie bude umožnený len v prípade, keď bude preukázateľne dokázané, že iné riešenie hospodárenia so zrážkovou vodou nie je možné. Zadržiavanie vody v krajine aj v urbanizovanom prostredí je jedným z kľúčových opatrení pre dotáciu podzemných vôd, a tak aj jedným z najdôležitejších opatrení v boji so suchom,“ uviedol minister Brabec. Tiež dodal, že mnoho developerov tieto opatrenia robí dobrovoľne už teraz.