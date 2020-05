Štátna vedecká knižnica v Košiciach opäť začína poskytovať svoje služby

TASR

Košice 13. mája (TASR) – Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach začína od stredy od 13.00 h opäť poskytovať svoje služby. Čitatelia budú môcť realizovať len absenčné výpožičky, vrátenie vypožičaných dokumentov, predĺženie registrácie a nové registrácie.

TASR o tom za knižnicu informovala Zdenka Bencúrová s tým, že predlžujú výpožičné lehoty. V súčasnosti registruje ŠVK v Košiciach viac ako 17.400 výpožičiek.

„Pretože máme v obehu množstvo kníh, ktoré budú po ich vrátení niekoľko dní v karanténe, a pretože ide o veľký počet osôb, ktorí musia knižnicu navštíviť, rozhodli sme sa pre automatické predĺženie výpožičných lehôt u v súčasnosti vypožičaných kníh do 30. júna bez akýchkoľvek sankcií,“ uviedla riaditeľka knižnice Darina Kožuchová. Na výpožičky je možné zadávanie online požiadaviek.

Mení sa aj otváracia doba knižnice, a to v pondelok, utorok a piatok od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 13.00 do 17.00 h.

Obmedzenia sa týkajú aj zákazu používania verejných terminálov a uzavreté zostanú zatiaľ i študovne v budove knižnice na Hlavnej ulici, Pribinovej ulici a ulici Pri Miklušovej väznici, a to vrátane Amerického centra Košice a Nemeckej knižnice.

Knižnice boli zatvorené z dôvodu zavedenia opatrení pred šírením nákazy novým koronavírusom. Na základe ich uvoľňovania môžu byť opätovne otvorené od 6. mája.