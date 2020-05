TASR

Noc literatúry dostala virtuálnu podobu, potrvá do 22. mája

Napriek pandémii nového koronavírusu a s ňou súvisiacim opatreniam sa v stredu začína Noc literatúry.

Na snímke herec Juraj Hrčka číta úryvok z diela Javiera Maríasa Keď som bol smrteľný počas Noci literatúry v v priestore nad lekárňou U Zlatého Grifa Bratislave 22. mája 2019. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. mája (TASR) - Napriek pandémii nového koronavírusu a s ňou súvisiacim opatreniam sa v stredu začína Noc literatúry. V poradí 12. ročník tradičného jarného podujatia, ktoré približuje netradičným spôsobom súčasnú európsku literatúru prostredníctvom série verejných čítaní, dostal virtuálnu podobu.

Milovníci literatúry síce neabsolvujú prechádzku po zaujímavých miestach v meste, kde by naživo stretli svojich obľúbených hercov a herečky, ale podujatie môžu sledovať na sociálnych sieťach v premiére po častiach alebo z archívu ako celok. Tento rok sa predstaví desať kníh európskych autorov v podaní 13 interpretov.

Začína sa už dnes večer

Prvé video s načítanou ukážkou zverejnia organizátori o 19.00 h na facebookovej stránke Noc literatúry. Ukážku z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti, za ktorú autorka v roku 2019 získala Cenu Európskej únie za literatúru a bola s ňou aj vo finálovej päťke prestížnej slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera, prečíta Karin Olasová.

Oceňovaná kniha prináša príbehy piatich žien, troch Sloveniek a dvoch Talianok, ktoré sa prelínajú, dopĺňajú, popierajú, a pritom zapadajú do seba, päť rozdielnych životných osudov odohrávajúcich sa v Bratislave a Turíne, v uliciach, domovoch, vzťahoch, telách, na internete.

Nové videa s ďalšími ukážkami

Nasledujúcich deväť dní si vždy v rovnakú hodinu na rovnakom mieste bude možné nájsť nové video s ďalšou ukážkou. Desať kníh európskych autorov si priaznivci literatúry môžu vypočuť aj v podcastoch Rádia Devín.

Celoslovenská Noc literatúry potrvá do 22. mája. Podujatie pripravuje České centrum v Bratislave v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.