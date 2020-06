Moderátor Matúš Krnčok: Môžete mať autá aj drahé domy. Ak nemáte zážitky, nemáte nič

Dobré noviny

Matúš Krnčok v otvorenom rozhovore priznáva, že si vďaka koronakríze uvedomil skutočné hodnoty a v čom spočíva ozajstné šťastie. Hľadať ho vraj netreba v bohatstve.

Moderátor Matúš Krnčok. — Foto: amk

Matúš si trúfa odmoderovať hocičo, preto je veľmi obľúbeným moderátorom. Po skúsenostiach z rozhlasových vĺn začal dobýjať aj televízny priestor. Hovorí sa, že ak si dobrý, po rádiu zákonite prichádza „telka“. A on to skúsil rovno vo veľkých zábavných „šoukách“. Dôležité je, že robí, čo ho baví, má rád život a svojich najbližších, veľa športuje, občas niečo nakrúti na mobil a zavesí na svoj youtube kanál a že sa mu postupne plnia životné sny.

Čo pre teba znamená zdravý životný štýl a cvičenie? Kedy si sa tomu začal venovať?

Minulý rok po dovolenke, keď sme si pozerali fotky, som si všimol, že mám brucho, aké som nikdy nemal. Tak som sa pustil do práce. Podarilo sa mi vyformovať si nielen telo, ale aj svoju myseľ. Veľkú úlohu hrala disciplína a trpezlivosť. Cvičením si cibríme všetky tieto vlastnosti. Človek je potom pokojnejší, testosterón sa vybije v športe, môže lepšie uvažovať, napadne mu viac nápadov a je kreatívnejší.

Ktoré momenty dňa máš najradšej?

Určite ráno, som skôr ranné vtáča a vysielam ráno v rádiu. Napĺňa ma to a nabíja energiou. Milujem svoj ranný rituál – sprcha, kávička, byť za mikrofónom a mať živú diskusiu so svojimi poslucháčmi.

Matúš Krnčok pracuje ako moderátor rannej šou v rádiu. Foto: Instagram/matuskrncok

Si lovec zážitkov? Potrebuješ v živote dobrodružstvo?

Ak ľudia nemajú zážitky, nemajú nič. Môžu mať bohatstvo, autá, drahé domy, ale pokiaľ nebudú mať zážitky, tak nebudú mať nič. Ja ich vyhľadávam aktívne. Napríklad dovolenka v Keni s celou rodinou. Všetci nás odhovárali, že je to nebezpečné. Mám rád aj menšie výlety, napríklad si zájdeme s kamarátmi na futbal v Anglicku. Ale môžu to byť zážitky akéhokoľvek druhu, viac či menej adrenalínové.

Ako si na tom so zlozvykmi?

Neviem, či mám veľa zlozvykov. Myslím, že som urobil dobre, keď som prešiel od klasických mentolových cigariet na IQOS. Začalo sa to na Let´s Dance, cez prestávky sme chodili fajčiť von. Lenže dovnútra sme sa vrátili celí zafajčení a jeden chalan sa ma opýtal, či ešte fajčím analógové cigarety, že by som mal prejsť na digitál. Nechápavo som naňho pozrel. Ukázal mi toto bezdymové zariadenie, hneď som to vyskúšal. Hlavne sa moji najbližší sťažovali, že smrdím po cigarete. Vtedy som si uvedomil, že by som s tým mal niečo urobiť. Poznám dokonca niekoľko ľudí, ktorí prešli z cigariet na IQOS a potom s tým úplne prestali.

Snažíš sa v ľuďoch hľadať ich lepšiu stránku?

Pre každého dobro znamená niečo iné. Mali by sme byť spokojní sami so sebou a keď som niečo zlé povedal, mal by som sa vedieť aj ospravedlniť. Na druhej strane sa nechcem uspokojiť len s tým, čo je, ale zaujímam sa o nové veci, nevedomosť pre mňa nie je cesta. Chcem spoznávať a na základe vlastných skúseností sa chcem rozhodnúť, či je to OK alebo nie je.

Aké technologické novinky ťa zaujali za poslednú dobu?

Mám rád aj nové technológie a všetko sa snažím preskúmať. Smartfónové veci, inteligentné hodinky, ktoré merajú pulz, tlak a ukazujú koľko vody by ste mali vypiť a podobné záležitosti. Páči sa mi, keď je auto prepojené s telefónom, keď viem jedným gombíkom povedať autu, čo chcem a ono to vie spraviť za mňa. Skvelý je vysávač, ktorý sa zapne o desiatej a povysáva celý byt. Alebo dizajnové zariadenie na zahrievanie tabaku miesto klasickej cigarety. Sú to veci, na ktoré by moja babka pozerala – Čo to je? Odkiaľ to zletelo? Zabime to palicou!?

Matúš Krnčok Najobľúbenejší športovec: Michael Jordan - idol môjho detstva Kniha, ktorú som naposledy čítal: knihu Jemné umenie mať veci v P**I Skladba, ktorá ma vždy pozitívne naladí: Macklemore – Can´t hold us Môj NAJ film: The pursuit of happyness (Šťastie na dosah) Obľúbený druh športu: futbal, basketbal Seriál, na ktorý nezabudnem: La casa de papel (Papierový dom) Môj typický denný rituál/zvyk: káva a k tomu IQOS a „mentolku“

Ako ovplyvnilo vypuknutie koronavírusu tvoje pracovné aktivity?

Podstatne viac času som trávil doma, keďže väčšina mojej práce bola v rádiu a televízii. Veľkú časť tvorili aj eventy, lenže tie sa zatiaľ nekonajú. Takže pracujem iba v rádiu. Nastal čas venovať sa viac tým najbližším vzťahom a aktivitám.

Ako to vyzerá v posledných týždňoch u vás doma?

S manželkou sme mali už predtým veľmi dobre nastavený systém. Teraz musíme vytvárať viac program sami, ale myslím, že to zvládame. Situácia, keď sú všetci doma so svojimi rodinami, je podľa mňa veľkou skúškou vzťahov.

Čo konkrétne ste v poslednej dobe robili častejšie, ako pred vypuknutím koronavírusu?

Podnikali sme cyklovýlety s rúškami, väčšinou pri Malom Dunaji, kde bývame. Keď som o 10:30 dovysielal, prišiel som domov a išli sme sa bicyklovať. Je to skvelý aktívny oddych.

Máte priestor aj na svoj vlastný voľný čas?

Som športovo založený a snažím športovať aj teraz. Rád cvičím tabatu pomocou youtube videí. Po 25 minútach aktívneho pohybu sa zo mňa leje! A, samozrejme, sa venujem bicyklovaniu. Chýba mi klasická sobota – s kamarátmi pri pivku sledovať futbal u niekoho doma alebo v meste.

Čo bude prvá vec, ktorú urobíte po uvoľnení všetkých obmedzení? Na čo sa tešíte?

Neviem sa dočkať, keď sa stretnem s kamarátmi. Pôjdeme niekam do mesta na pivko, už potrebujem taký ventil. Ale to asi už potrebujeme všetci, zmeniť roly, v ktorých sme posledné dva mesiace.

